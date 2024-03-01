Сюжет Fruit Factory

Шел 2234 год. Великая ядерная война благополучно завершилась всеобщим поражением. Остатки выживших кое-как соорудили мегаполисы, отгороженные стеной от остального мира, который стал на редкость враждебным из-за действия радиации.

Большая часть земли на планете утратила плодородные свойства. Многие звери и животные превратились в кровожадных монстров, которые с удовольствием лакомились свежей человечиной. Добывать еду становилось все сложнее – даже кролики, мутировавшие в пятиголовых зубастых образин, представляли серьезную угрозу для кочующих одиночек.

Отрава, делающая почву непригодной для земледелия, распространялась все дальше. В перспективе люди могли и вовсе остаться без какой-либо пищи, не считая друг друга. Впрочем, каннибализм уже процветал во многих диких племенах, обитавших в пещерах.

Правительство Первого мегаполиса запустило программу, направленную на решение грядущей проблемы с продовольствием, которая была гораздо ближе, чем могло показаться. Среди жителей города удалось найти ученых, ставших единой командой. Руководство лучшими умами мегаполиса доверили доктору Гилберту, обладавшему огромным опытом в разработке самых разных изобретений.

Глава ученых много дней думал над тем, как обеспечить людей продовольствием. Стандартные решения в такой сложной ситуации ну никак не подходили! Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки: доктор Гилберт разработал проект машины, которая будет генерировать продовольствие из палок и экскрементов. Благо, деревьев на планете осталось предостаточно, а второго компонента у человеческой цивилизации всегда было хоть отбавляй.

Команде доктора удалось найти все необходимые детали, кроме альфа-генератора. Раздобыть это устройство можно было разве что на одной из ракетных баз, которые во время войны строили чуть ли не тысячами. Правда, теперь их занимали дикари и разные чудовища, поэтому за альфа-генератором отправили целый отряд опытных солдат.

Через пару дней устройство принесли. Почти все солдаты вернулись, если не считать нескольких бедолаг, которых загрызли хищные пудели – свирепые твари напали с тыла сразу после стычки с дикарями. Альфа-генератор передали команде ученых, и разработка началась! Между тем по мегаполису поползли слухи о том, что совсем скоро еды хватит на всех...

Доктор Гилберт и его команда собрали машину. Они провели несколько тестовых запусков, в ходе которых обнаружилась «накладочка»: палки и экскременты перерабатывались, как надо, однако на выходе получались только фрукты и ягоды. То есть, никакого мяса или хотя бы рыбы! Конечно, этот факт несколько удручал всех, кроме убежденных веганов. Ученые пробовали добавлять разные палки, менять консистенцию экскрементов и экспериментировали с пропорциями, однако их изыскания оказались безрезультатными.

Ко всему прочему, некоторые фрукты разговаривали и улыбались. Например, арбузы смеялись от души и травили анекдоты до последней секунды своего существования, унылая слива наоборот упрашивала не есть ее, а бросить где-нибудь и позволить догнить своей смертью.

Тем не менее, фабрика фруктов работала и проблема обеспечения людей продуктами питания решилась, пусть и не совсем так, как хотели лучшие умы человечества. Впрочем, доктор Гилберт намерен доработать установку. Более того, он готов щедро наградить любого, кто поможет ему с этой непростой задачей. Попробуйте наладить работу фабрики фруктов и, возможно, вам удастся разбогатеть!