Сюжет Cash Legion

Официально компания Nano Smile занималась разработкой самых разных решений для мира высоких технологий. Но кто его знает, над чем они там работали на самом деле! Огромный исследовательский комплекс, принадлежащий компании, «вырос» посреди африканских джунглей несколько лет назад. Прилегающая территория хорошо охранялась вооруженными головорезами, и попасть на нее без специального пропуска было попросту невозможно!

Когда местные жители стали пропадать, никто не обратил внимания: мало ли тигр задрал, аллигатор съел или удав задушил и проглотил с довольной мордой – в джунглях всякое случается! Потом в окрестных лесах люди нашли несколько обезображенных тел, однако и этому никто не придал особого значения, списав все на зверей, которым хотелось кушать.

И вот однажды утром в деревне, находившейся недалеко от той части леса, в которой построили комплекс корпорации Nano Smile, жители увидели огромную клыкастую обезьяну. Половину тела гориллы покрывало некое подобие брони, усеянное глазами, смотревшими в разные стороны...

Когда в полицейском департаменте раздались первые звонки, местные копы подумали, что деревенские нигеры слишком часто жуют листья кокки, но, в конце концов, туда все же отправили отряд для очистки совести. Заодно слуги закона решили объяснить деревенским наркоманам, почему не стоит разыгрывать стражей порядка, рассказывая им всякую чушь про горилл-мутантов.

Вопреки ожиданиям копов, в деревне не осталось ни одного живого человека. Зато тут было полно самых разных существ, которые будто бы явились из ночного кошмара сумасшедшего ученого! Мутанты скакали по деревне, поедали трупы людей, дрались между собой и просто страдали ерундой. К счастью, полицейские вовремя ретировались, оставаясь незамеченными, и вызвали подкрепление.

Вскоре прибыл спецназ, однако солдат ожидал неприятный сюрприз: бронированные части тел мутантов оказались совершенно неуязвимыми для пуль, а живые регенерировались с бешенной скоростью! Когда одна из отстреленных голов огромной супер-обезьяны отросла буквально на глазах, половина спецназовцев застыли, уронив челюсти на землю. Чудовищам, которые оккупировали деревню, совершенно не понравился настрой вооруженных людей, и они перебили всех к чертовой матушке.

Потеряв отряд полиции и спецназа, власти обратились с вопросами к той самой компании Nano Smile – даже идиоту было понятно, что сомнительная контора имеет какое-то отношение к появлению жутких тварей. Большие боссы долго переминались с ноги на ногу, объясняя про особенности новой системы безопасности, и про какую-то «накладочку», которая произошла по вине оператора нигерийца, знающего только половину букв и неправильно прочитавшего инструкцию. Впрочем, они все же согласились с тем, что проблему надо решать и наняли наемников, выполняющих за деньги любую грязную работу.

Солдаты удачи были опытными бойцами, вооруженными самыми современными пушками. Руководство Nano Smile и власти собрали внушительную армию бойцов, которых отправили в деревню наводить порядок. Несмотря на большую численность боевых единиц, лишние люди совсем не помешают! Помогите наемникам и властям загнать мутантов обратно в клетки – в случае успеха вас ждет щедрая награда!