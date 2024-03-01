Сюжет Eternal Dynasty

Династия Хунь существовала вечно! Но, перед тем как стать богами, ее представители были людьми. Каждый из них – человек с большой буквы, который определенно заслуживает славы, почета и, возможно, поклонения...

Давным-давно, когда Поднебесная только сформировалась, как страна, сюда пришли черные самураи. Кажется, их вызвала могущественная ведьма, мечтавшая свергнуть императора, и установить власть женщин. Конечно, это было возмутительно!

Черные самураи захватывали один город за другим и могли бы взять под контроль всю Поднебесную, но воины династии Хунь остановили врага. Ведьму ту подвергли публичной экзекуции, а воители, сохранившие власть императора, удостоились славы и почета.

Правда, на этом все напасти, свалившиеся на Поднебесную, не закончились. Вскоре в страну вторглись захватчики из других стран, которые называли великую страну пристанищем желотпузых, а сами были белые, как дьяволы! Вместо нормальных глаз с узким разрезом, боги отметили их огромными бельмами, в которых сверкала жадность и ненависть ко всем, кто непохож на них самих. Воины династии Хунь дали им суровый отпор! Захватчикам пришлось бежать, сверкая пятками! Наверняка белые дьяволы с больше никогда не сунут носа в Поднебесную...

Потом на великую страну напали драконы! Кто его знает, откуда взялись могучие создания, изрыгающие пламя и молнию... но в любом случае они были очень грозной силой! Драконы сжигали города и уничтожали армию людей, словно стайку беспомощных котят. К счастью, воины династии Хунь оказались достаточно сильны, чтобы дать отпор злобным чудовищам! В нелегкой борьбе, они победили, более того, им удалось поймать драконов и запереть в глубоких пещерах. Позже монстров приручили и теперь на стороне людей была грозная сила, которой стоит опасаться даже самому опасному врагу.

Однажды в Поднебесной началась эпидемия чумы! Дух смертельной болезни носился по всей стране, заражая все живое. Люди гибли тысячами. Вся Поднебесная стенала к богам о милосердии, но те почему-то не отвечали.

Воители династии Хунь выпустили из подземелья дракона, который сожрал чумного духа еще до того, как тот успел понять, что, собственно, происходит. Он просто исчез в огнедышащей пасти – от него не осталось ничего, кроме благородной драконьей отрыжки! А потом пожиратель чумы помог людям создать лекарство от опасной болезни, которое помогло сохранить сотни тысяч жизней в будущем.

С тех пор люди стали почитать династию Хунь как богов, для которых нет ничего невозможного. Лучшие скульпторы Поднебесной создали для великих воинов изваяния, которые будут хранить о них память долгие годы. В честь воителей возводились храмы, пагоды и, конечно же, им приносили жертвы, разумеется, бескровные. В основном, люди несли золото и украшения с драгоценными камнями.

Боги тоже заметили старания династии Хунь, которая совершила множество подвигов. Высшие силы решили наградить великих воинов бессмертием и позволили им войти в божественный пантеон. С тех пор воины Хунь стали покровителями Поднебесной. Это могучая династия, которая будет жить вечно, что бы ни случилось!