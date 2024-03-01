Сюжет Fruityliner X

Вы когда-нибудь были в казино «Фруитлайнер Икс»? О, это отличное место! Саймон ходит туда каждые выходные, надеясь заработать немного деньжат или много – как повезет! Раньше здесь был покерный клуб. Самый что ни на есть подпольный, в котором столы выставляли в линию, начиная от входа и вплоть до стены на другом конце помещения.

Разумеется, в покер играли на деньги. Вернее, на столах лежали фишки, которые гости заведения могли купить у администратора в любом количестве. Власти знали о том, что тут творится. Саймон еще успел застать старое доброе время! К счастью, в тот день, когда нагрянули копы, ему пришлось задержаться на работе, иначе его бы дернули в участок вместе с остальными.

Да, в один не очень прекрасный день пожаловали легавые. Говорят, один малый по имени Джо конкретно проиграл и задолжал приличную сумму. Он не хотел платить! Джо не стал возвращать долг, как полагается честному игроку, а просто настучал, причем не начальнику полиции в нашем славном городе, нет! Он отправил письмецо чинам повыше.

Вскоре городскую полицию перетрясли, покерный клуб закрыли и владельца чуть не посадили. К счастью, его спасла коррумпированность наших чиновников, которые помогли своему протеже избежать тюремного срока, а статью, фигурирующую в деле, изменили на содержание притона, за которое тот парень отделался условным сроком. Кстати, Джо потом куда-то пропал, но вроде как нашлись его ботинки... вместе с ногами.

Через год все улеглось. Владелец покерного клуба нашел новое помещение, воспользовался старыми связями и, вуаля, игорный дом снова заработал. Правда, теперь это было самое настоящее казино. Посетители могли сыграть в карты, рулетку, слоты и кости. Естественно, столы для покера тоже были и пользовались у гостей большим спросом.

Саймон регулярно приходил и в казино. Все равно тут был столь любимый им покер, так почему бы и нет? Однажды ему снова повезло не попасть на игру из-за проклятого начальника! В тот день нагрянули копы. Правда, на этот раз вопрос удалось решить миром, вернее, деньгами.

Тем не менее, фишки из казино исчезли. Это не значит, что здесь нельзя было заработать! Просто вместо них использовались фрукты. Люди выигрывали апельсины, лимоны и прочие цитрусовые, как бы дико это ни казалось. А потом они везли фрукты на условленный склад, где их выкупали по установленным ценам. Один лимон шел за тысячу зеленых, и так далее...

Конечно, все фрукты казино были промаркированы. Даже не думайте приехать на тот склад с корзинкой апельсинов из супермаркета! Однажды Саймон хотел провернуть подобный маневр, но затем отказался от хитрой затеи, вспомнив бесславный конец Джо.

Иногда в казино «Фруитлайнер Икс» проводятся турниры. Победителей награждают солидными призами. Проигравшего, то есть, человека набравшего минимальное количество баллов, ожидает дождь из фруктов. Естественно, они не промаркированы и стоят ровно столько, сколько за них дают в магазине.

Сегодня Саймон опять идет играть в свое любимое казино. Возможно, вы тоже хотите поразвлечься в мире азарта и больших денег? Тогда Саймон покажет вам, где находится «Фруитлайнер Икс» и даже проведет через охрану, которая пускает только своих!