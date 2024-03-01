Boost the Wheel
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Обзор Boost the Wheel

Количество линий
Количество линий: Bonus wheels
RTP
RTP: 95%
Max Win
Max Win: X10250
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Boost the Wheel

Смит был очень богатым человеком. Ему принадлежали нефтяные месторождения, газеты, заводы, такси, пароходы и коллекция алмазов, доставшаяся по наследству от отца. Смиту приходилось много работать, и после напряженных будней он как никто другой нуждался в хорошем отдыхе! И развлечениях – куда же без них...

Шутки ради Смит выкупил у городского муниципалитета участок земли, на котором находилось гетто. Он приказал обнести эту территорию колючей проволокой и поставить по периметру вооруженных солдат ЧВК, которым приходилось исполнять обязанности пограничников. Смит основал на месте гетто новое государство, называвшееся Бомжеландия. К слову, там жили не только бездомные, но и прочие «сливки» общества: наркоманы, нищие, юродивые, черные и другие обитатели гетто. Смит зарегистрировал новое государство во всевозможных инстанциях и организациях, чтобы стать полноценной страной. Правда, во вступлении в НАТО и ООН Бомжеландии отказали, ну да и черт с ними – только потеряли великолепного стратегического партнера!

Раз в квартал, когда у Смита появлялось больше свободного времени, он объявлял войну правительству США. Когда к границам Бомжеландии подъезжали танки, бронемобили и солдаты национальной гвардии, президент самой сомнительной в мире страны заявлял о полной капитуляции, забавляясь устроенным переполохом. После четырех таких войн, в Пентагоне просто наплевали на воинственного соседа, который к тому же все равно не мог ничего сделать суверенному государству, кроме как закидать пустыми бутылками или банановой кожурой.

Потом Смит купил одно книжное издательство. Ему чертовски хотелось напечатать собственную биографию и превратить ее в бестселлер. Что ни говори, а жизнь этого парня была и впрямь очень интересной, по-крайней мере, в то время, когда он отдыхал, а не трудился ради блага собственного кошелька.

Через некоторое время Смит ударился в благотворительность, как, впрочем, и положено любому богатею, в котором еще не умерло все человеческое. Благодаря этому человеку тысячи сирот, калек и людей, страдающих опасными заболеваниями, получили свой шанс на светлое будущее. Политики, сидящие на самом верху, которые обвиняли Смита в самодурстве, были весьма удивлены его филантропией.

Позже Смит построил дворец, достойный какого-нибудь султана из арабской сказки. Он хотел открыть свое казино, в котором будет море азартных развлечений! Когда в игорный дворец пришли первые клиенты, их очень удивила возможность поставить все, что угодно. Помимо фишек, которые следовало приобретать за деньги, казино принимало самые немыслимые вещи! Например, мужчины могли поставить почку, а дамы – свою невинность, по-крайней мере те, кому еще удалось сохранить это богатство.

В казино регулярно проводились турниры. Однажды в качестве главного приза Смит учредил Бомжеландию и пост диктатора, который сможет править самой одиозной страной на свете до конца своих дней. Нашелся счастливчик, сорвавший банк. Этот человек стал полноправным правителем Бомжеландии, а Смит, передав ему свои полномочия и право собственности, облегченно вздохнул – просто все эти звонки из Пентагона ему уже порядком осточертели! Пусть другой разбирается с последствиями объявленных войн, если захочет...

И вот в казино Смита появилось колесо удачи, которое раскручивала одна из первых красавиц страны. Сложная система расчетов несколько смущала игроков, однако за ним все равно можно было неплохо заработать. Сыграйте и вы – возможно, вам повезет!

Провайдер
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