Сюжет Mighty Egypt Riches

Фараон Транзес Второй долгое время был примерным мужем – лет двадцать, не меньше! Он хранил верность царице Хамунаптри и прослыл примерным семьянином на весь Египет, однако мало кто знал, как на самом деле обстояли дела!

Во-первых, правитель изменял своей второй половинке при каждом удобном случае. В какой-то момент царица перестала отпускать его без присмотра даже на конюшню, потому что, как ей казалось, фараон имел определенный интерес ко всему живому. Во-вторых, проказник Транзес Второй «перепортил» весь двор, несмотря на возмущения законной супруги. Тем не менее, царская семейка предпочитала оставлять сор в избе и сохранять иллюзию счастливого брака.

В какой-то момент Транзесу осточертели постоянные преследования Хамунаптри. Он решил избавиться от супруги и передать ее душу в чуткие лапы Анубиса, который отведет покойную к Сету и черт с ней далее!

У Хамунаптри были глаза и уши по всему дворцу. Прознав о готовящемся покушении, она хотела бежать, но здравый смысл говорил ей: куда и зачем, во имя всех богов?! Ты всю жизнь просидела на троне пятой точкой и совершенно ничего не умеешь, а, значит, ждет тебя нищета, прозябание или, в самом крайнем случае, вакансия в борделе для туристов!

Хамунаптри была вынуждена признать рациональность и правоту голоса, предупредившего ее о безрадостных перспективах. Хорошенько пошевелив мозгами, она решила нанести удар первой! Нет, ничего такого, царица была готова терпеть мужа кобеля и дальше, да только выбора у нее не оставалось – или в пирамиду раньше времени, или Сет с ним, с козлом всея Египта!

Внезапно Хамунаптри осознала очевидный факт – ее могущество, как царицы, не поможет решить животрепещущий вопрос. Хорошо, что у нее был доступ в казну, в которой супруг хранил несметные богатства! Денежки фараона пошли на подкуп убийц: Хамунаптри заплатила ассасинам вдвое больше и пообещала еще после успешного завершения хитрой операции. Разумеется, злодеев она нашла очень быстро, потому как десятки глаз и ушей, живущих во дворце, до сих по были преданы своей госпоже.

Царица успокоилась, ожидая того заветного часа, когда ее ненаглядный козлик отбросит копыта. Конечно, реализовать задуманное царицей ассасинам оказалось непросто, ведь их жертвой был сам правитель Египта, которого окружала охрана днем и ночью. Убийцам пришлось подбросить яд замедленного действия в пищу одной из любовниц Транзеса, чтобы тот заразился в процессе рандеву.

План сработал: через пару дней фараон отправился к праотцам вместе с одной из своих пассий, которую Хамунаптри приказала зарыть в канаве. К ее глубокому сожалению, традиции Древнего Египта не позволяли ей провернуть тот же фокус с гулящим супругом, замышлявшим гнусное убийство.

Ассасины получили свое и исчезли, оставив Хамунаптри контакты для связи (ну, мало ли пригодятся!). Царица, погоревав для вида пару дней, решила начать жизнь с нуля. Могущество богатства – страшная сила, которая помогает справиться с любой бедой, в том числе и с бессовестным мужем, загулявшимся и потерявшим ориентиры. Испытайте удачу и, возможно, вам повезет заработать больше, чем ассасинам, которым Хамунаптри заплатила горы золота!