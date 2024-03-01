Mummyland Treasures
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Обзор Mummyland Treasures

Количество линий
Количество линий: 823543
RTP
RTP: 96.36%
Max Win
Max Win: X25000
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Mummyland Treasures

Фараон Аменотеп снискал очень сомнительную репутацию среди подданных. Да что там, его терпеть не могли! Все, начиная от высокопоставленных жрецов, и заканчивая пьющими погонщиками мулов, от которых обычно разило хуже, чем от рогатых подопечных – весь египетский народ ненавидел жестокого правителя! Если так подумать, посмотреть в папирусах и поискать в манускриптах, то можно вывести печальную статистику: предыдущие фараоны вместе взятые не казнили столько людей, сколько Аменотеп, который отправлял подданных на плаху по любому поводу. Один раб посмотрел косо, у второго физиономия похожа на Анубиса – все, обоих скормить львам! Третий... вроде бы ни в чем не виноват, но что-то замышляет точно! А четвертый вообще еврей, поэтому тоже не особо нужен древнеегипетской нации, вот так!

К несчастью для Египтян, жестокость была не самым большим пороком Аменотепа. Фараон обожал золото и драгоценные камни до умопомрачения! День и ночь казну набивали всеми возможными способами! Аменотеп без устали обкладывал население чудовищными налогами. В один прекрасный день египтянами пришлось платить даже за право выйти из дома и зайти в уборную!

Жадный и жестокий фараон осточертел даже политической элите. Недолго думая, сильные мира сего организовали тайный совет, на котором решили ликвидировать тирана.

В один из самых лучших дней древнеегипетской истории, Аменотеп вдоволь налюбовался на свои богатства в сокровищнице, приказал казнить два десятка людей за не правильную форму черепа и направился в обеденный зал скушать молодого барашка. Во время трапезы Аменотеп подавился и закашлялся. Жестом он просил похлопать, и все захлопали. Правда, не по спине, а в ладоши. Можно сказать, аплодировали, пока сумасбродный правитель умирал от асфиксии. А яд, на который рассчитывали заговорщики, так и не пригодился – спасибо барашку!

На похоронах Аменотепа гуляла вся страна! Конечно, фараона похоронили со всеми почестями, несмотря на прошлые «заслуги», потому что он все же фигура священная, а не какой-нибудь там погонщик верблюдов.

Жрецы подготовили тело к последующему пребыванию в пирамиде и пошли отмечать кончину тирана вместе с остальными. Из ритуального зала удалились все, кроме одного, который остался привести в порядок папирусы и пообещал догнать коллег через пару минут. На самом деле жрец плюнул Аменотепу прямо в физиономию и прочитал древнее проклятие, надеясь, что тот хорошенько помучается в загробном мире.

Магическое заклинание сработало не совсем так, как было задумано – мумия восстала из мертвых! Правда, случилось это уже позже, когда двое воришек проникли в гробницу Аменотепа, надеясь отхватить хоть малую часть несметных сокровищ, похороненных вместе с хозяином. Они едва унесли ноги от злющей мумии, рычавшей, как злобный зверь!

Расхитители гробниц пытались войти в зал, находящийся за дверями, на которых изображен скарабей. Сквозь маленькую щель им удалось разглядеть: там хранилась большая часть сокровищ почившего фараона! Конечно, золото было разбросано по всей пирамиде, но это лишь крохи аменотепова богатства. Все самое ценное лежало за огромными дверями...

С тех пор многие пытались завладеть сокровищами. Разумеется, под благовидным предлогом – должен же кто-то упокоить разгулявшуюся мумию! Если вы тоже не прочь разбогатеть, то попробуйте найти общий язык с рычащим уродцем в оборванных бинтах, который правил Древним Египтом тысячи лет назад!

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