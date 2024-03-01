Сюжет Mummy’s Gold

Фараон Фаракис заработал себе неоднозначную репутацию, если говорить языком официальным. Ну, а по-простому, его имя неразрывно связано с самыми разными ругательствами, которые существовали в древнеегипетском языке. И это неспроста...

Когда Фаракис взошел на трон, ему сразу захотелось набить казну до отказа. Повелитель не стал мудрствовать лукаво и выбрал самый простой способ заработать деньги – обложил поборами все древнеегипетское общество. Подданные терпели – а что им еще оставалось делать? Все правители повышают налоги, устанавливают пошлины и устраивают всякие финансовые фокусы, от которых страдают простые люди, однако это, скорее, злостная обыденность, чем что-то из ряда вон выходящее.

Фаракис повысил действующие налоги и ввел новые. Поборы коснулись всех, начиная от простых крестьян и вплоть до первых советников. Осознав все прелести безграничной власти, фараон вошел во вкус. Теперь ему хотелось узнать, где заканчивается терпение подданных...

Фаракис издал указ, согласно которому все вельможи, служившие при дворце, были обязаны заключить брак с коровами. Советникам, жрецам и прочим представителям высшей знати ничего больше не оставалось, кроме как подчиниться правителю, в котором внезапно проснулся откровенный самодур. Фараон присутствовал на каждой «свадьбе», искренне забавляясь задумкой собственного сочинения. Позже он обязал самых знатных египтян сначала выдавать и женить детей на животных, и только потом – на других людях. И да, разводы Фаракис запретил, чтобы хитрецы не могли отделаться от своих вторых половинок.

Между тем, разум повелителя Древнего Египта все больше проваливался в царство Сета. Однажды он увидел мать, кормящую грудью ребенка, который орал, как полоумный. Громкий плач уязвил тонкий слух фараона. Повелитель приказал заменить материнское молоко на любой алкоголь – первые советники долго отговаривали его от очередного безумного приказа, однако Фаракис оставался непреклонен в своем решении превратить следующие поколения в хронических пьяниц.

За годы своего правления фараон сотворил столько всего! Об этом написаны целые папирусы! В итоге заговорщики отравили самодура и выставили его смерть как совершенно естественную.

Фараона похоронили со всеми почестями, сокровищами и живыми женами, соблюдая древние традиции. В тот же день преемник отменил сумасбродные законы. Смерть Фаракиса праздновал весь Египет! В эти дни имя фараона произносили так часто, что его мумия ожила... но, к счастью, она не смогла выбраться из своей гробницы.

Недавно археологу Джилу Смиту, производившему раскопки, повезло найти дворцовую утварь времен правления Фаракиса и папирус с указаниями относительно местонахождения той самой пирамиды. Что такое одна мумия на пути к богатству, пусть злая, дурная и жадная? Да это просто ерунда, тем более, хороший выстрел из дробовика поможет вернуть ее обратно в саркофаг. Или, может, ее удастся взять живой, то есть, мертвой, но не упокоенной? Определенно стоит попробовать спеленать самодура и потом явить его научной общественности...

В любом случае, сейчас самое время отправиться в экспедицию за золотом мумии! Кстати, вы тоже можете вступить в отряд исследователей, которые хотят разбогатеть!