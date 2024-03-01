Сюжет Pearl Ocean: Hold and Win

В один прекрасный день морской царь проплывал где-то посреди Атлантики, осматривая свои владения. Вдруг из его короны выпала маленькая жемчужина, которая упала на песок и начала расти с каждой секундой! Местным обитателям очень понравилась волшебная драгоценность, и, видя их восторг, морской царь оставил ее, решив, мол, пускай подводный народец радуется. Конечно, во дворце корону починили, вставив в нее новенький жемчуг, однако это уже совсем другая история.

Обитатели подводного мира подхватили упавшую драгоценность и уплыли в пещеру неподалеку. Они оставили жемчужину посреди других, которые тоже радовали глаз своей красотой, однако в них не было магической силы, содержавшейся в короне морского царя.

Каждый день местные обитатели приплывали посмотреть, как сияет волшебная драгоценность! Рыбки глазели просто так, чтобы получить эстетическое удовольствие. Краб приползал, надеясь получить благословение свыше и найти самку с клешнями побольше. Черепаха просила у жемчужины защиты от людей, которые могли поймать ее на берегу и пустить на суп. В общем, вокруг нее начал развиваться некий культ, однако характер у него был скорее положительный, чем отрицательный, то есть, никаких жертвоприношений или сомнительных обрядов – как говорится все по-божески.

В один не очень прекрасный день мимо пещеры проплывал аквалангист. Он мотал головой туда-сюда, пуская пузыри, и пугал всех остальных. С первого взгляда на него стало ясно, что незваный гость хочет что-нибудь украсть и хорошо, если только кораллы!

Аквалангист заметил пещеру. Он не мог отказать себе в удовольствии сунуть туда вороватый нос и поплыл в чернеющий проход. Какого же было удивление искателя подводных приключений, когда ему на пути встретилась целая гора жемчуга! Да он чуть кислородом не подавился… а когда аквалангист заметил большую магическую жемчужину, то уронил челюсть до земли и едва не остался без маски.

К счастью, прятать жемчуг человеку было просто некуда, а иначе лишился бы подводный мир своего сокровища! Он выплыл из пещеры и наверняка собирался вернуться в самое ближайшее время, чтобы забрать находку. Разумеется, такой исход не устраивал остальных…

Рыбки и черепаха провожали аквалангиста до самой яхты. Когда тот начал всплывать, пришло время решительных действий! Черепаха толкнула аквалангиста прямо в винт работающего двигателя, и человека мгновенно располосовало на части!

Дружная компания поплыла обратно, искренне радуясь тому, что теперь никто не выдаст местонахождение волшебной жемчужины остальным людям. Но этого, конечно, было мало…

Друзья решили спрятать особую жемчужину в более надежное место. Рыбки попросили краба позвать на помощь дельфина, который избороздил океан вдоль и поперек – уж он-то наверняка знал, куда проклятые двуногие точно никогда не сунутся!

Конечно, пришлось подождать. Краб – не самый быстрый парень, тут уж ничего не поделать. Тем не менее, он привел дельфина, знавшего одну неглубокую пещеру, которая незаметная для человеческих глаз.

Волшебная жемчужина обрела новый дом, а обычные вытащили и вывалили перед пещерой. Все равно они никому особенно не нужны – пусть двуногие забирают, если что, да убираются, куда подальше!