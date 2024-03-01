Сюжет Pine of Plinko 2

Где-то далеко-далеко находился мир, в котором были лишь сосны, гномы и шишки. Деревья, растущие из тумана, поднимались до самых небес – казалось, вот-вот и они проткнут облака! Это были огромные сосны, среди которых жили бородатые карлики. В шишках они сделали себе дома, мастерские и таверну. Кто его знает, как они вообще сюда попали – история об этом умалчивает...

Все сосны были связаны целой сетью подвесных мостов. Посреди этого странного мирка висела огромная шишка – одна из нескольких сотен, в которой жил хранитель Плинко. Как и другие бородатые карлики, он много работал. Правда, зимой Плинко отдыхал целыми днями, потому что его услуги становились без надобности. Наш герой был хранителем странного механизма, превращавшего сосновые семена в золото.

В сезон Плинко работал, не покладая рук. Но ближе к концу осени семена сосны заканчивались. Гномам, желавшим разжиться золотом, приходилось ждать нового урожая до следующего года.

Зимой Плинко целыми днями сидел дома у камина и пил бренди, вспоминая разные приятные события. Вот в прошлом году черт дернул его отправиться в путешествие, в котором он повстречал сороку. Разумеется, Плинко прибил ее молотом, потому как нечего совать свой птичий нос во владения воздушных гномов. Побитая птица упала вниз, а добыча, которую она принесла невесть откуда, осталась лежать на ветке – три шишки, на которых были надеты шляпы, изготовленные из драгоценных камней. Плинко забрал их себе домой.

Оказалось, это не просто шишки, а самые настоящие артефакты, обладающие магическими свойствами. Разумеется, Плинко регулярно пользовался всеми тремя.

Сапфировая превращала воду в бренди. Стоило только окунуть ее в корыто, наполненное живительной влагой, как происходило чудо! Вода превращалась в алкоголь, который Плинко с удовольствием употреблял в больших количествах, когда не работал. То есть, как и положено любому нормальному гному.

Бирюзовую шишку Плинко хранил на кухне, поэтому еда в его доме никогда не заканчивалась. Гном никак не мог понять, как это работало! Тем не менее, в кухне всегда была еда. Стоило только Плинко «умять» все съестное, а потом уйти, как по возвращении закрома снова ломились от самых разных продуктов.

Аметистовую шишку гном прикладывал к одному месту. Естественно, не из хулиганских выходок! Магический артефакт многократно усиливал мужскую силу, которая крайне важна для успеха на личном фронте. Поначалу Плинко никак не мог понять, что происходит и как пользоваться аметистовой шишкой, но потом, когда разгадал ее секрет... ох и началось!

Жительницы гномьей страны были очень довольны. В гостях у Плинко побывали почти все незамужние дамы, которым хотелось общества настоящего мужчины. Их рассказы о способностях Плинко оказались настолько красноречивы, что и другие женщины тоже захотели познакомиться с великолепным любовником поближе. А на факт наличия мужа они плевать хотели.

К середине зимы у доброй половины гномьей страны отросли рога. Слухи не могли вечно витать в воздухе и наконец они превратились в сплетни, потом в байки, и затем почти в чистую правду. Когда это произошло, к дому Плинко потянулись «рогоносцы», жаждавшие справедливости. Разгневанные мужья постучались в дом хранителя, и тот высунул нос на порог. Тут-то ему и надавали, как следует!