Сюжет Prospector Wilds Hold and Win

Боб внезапно понял, что он нищий! Его матушка померла лет десять назад, и вот теперь следом за ней на тот свет отправился и папаша. Старый остолоп ничего не оставил сыну! Кроме разве что монеты, на которой была выгравирована его физиономия. Какая драгоценность, ничего не скажешь...

У Боба не осталось ничего. Отцовский дом и тот почти развалился! Ему срочно пришлось искать источник средств к существованию, но куда податься, если ни черта не умеешь? Впрочем, был один вариант – жениться на дочке какого-нибудь местного богатея и зажить припеваючи!

Боб пошел сватать себя любимого. Правда, девушки вовсе не спешили связать с ним свою судьбу и поначалу воспринимали его предложение руки и сердца как глупую шутку. Более того, дочки местных богатеев воротили нос от молодого и перспективного жениха, каково! Все девки как сговорились, мол, ты лысый, толстый и беззубый, фи! Двери захлопывались перед носом Боба одна за другой...

Увы, дочек богатых родителей в округе было не так много. Вскоре Боб обошел всех дамочек и был благополучно послан ко всем чертям. Он повздыхал, думая, что делать дальше. Ничего умнее, чем пойти к ростовщику, наш герой не придумал.

Старый еврей одолжил Бобу кругленькую сумму. Вот тебе и деньги на жизнь! Более того, этой ссуды хватило на ремонт крыши в доме. Правда, через пару месяцев ростовщик потребовал вернуть все до последнего цента!

Боб к тому времени все потратил. Ему пришлось занять у другого ростовщика, чтобы рассчитаться с первым. И понеслась бесконечная карусель, пока кредиторы не закончились! Вскоре ни один простофиля не давал Бобу взаймы. Более того, все люди, у которых он занимал, подали в суд.

Служитель Фемиды, восседавший в мантии и парике, выслушал претензии истцов и потребовал, чтобы Боб вернул все деньги в полном объеме! К тому же, судья обязал его выплатить проценты. В противном случае у должника могли отобрать единственный дом.

Бобу ничего больше не оставалось, кроме как стать бомжом или поехать на золотые прииски. Конечно, он был парнем совершенно бесталанным, однако махать кайлом мог даже такой криворукий простак. Через пару дней после вынесения судом пренеприятного решения Боб уже работал в шахте, добывая золотые самородки.

Старатель вкалывал, как мог! И вот уже через неделю ему удалось найти несколько крупных самородков и один поменьше – из него получился отличный зуб! Боб все никак не мог нарадоваться, глядя на себя в зеркало. Теперь он имел полное право хвастаться действительно ослепительной улыбкой, особенно под лучами солнца – зуб сверкал, как и положено золоту высшей пробы!

Боб продал самородки и рассчитался с долгами. А еще он отремонтировал дом. Правда, Боб не стал задерживаться в родных пенатах и снова вернулся на прииски. Ну а что тут удивляться – где еще можно заработать такие деньги, просто махая кайлом?! Кроме того, в долг Бобу все равно больше никто не даст – такую уж он заслужил репутацию...

Возможно, вы тоже хотите разбогатеть? Тогда скорее отправляйтесь в шахту и попробуйте себя в роли старателя! Там, где вкалывает Боб, всегда требуются рабочие руки. Если опыта нет, то это не страшно – новичков всему обучают прямо на рабочем месте. Как говорится, вперед, пришла пора хорошо поработать!