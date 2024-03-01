Сюжет Raging Zeus

Многие люди считают древнегреческих богов сильными и благородными существами, за исключением, может быть, Гермеса, но тот вообще стал повелителем лжи и обмана по приказу Зевса, поэтому спрашивать с него, как минимум, несправедливо. На самом деле жители Олимпа были теми еще негодяями... ну, возможно, не все, но очень многие!

Например, Посейдон, управляемый своей похотью, испортил жизнь медузы Горгоны. Предложив ей интим, бог водной стихии никак не ожидал услышать отказ, мол, ты весь в водорослях, в чешуе и рыбой воняешь – какого услышать такое, будучи родным братом самого Зевса?! Посейдон продолжал настаивать на близости, а Горгона поспешила в храм Афины, надеясь спастись от приставаний, однако морского царя не остановил особый сакральный статус этого места – он все равно овладел дамой против ее воли. Сделав черное дело, похотливый самец уплыл в сторону заката. Афина между тем решила взглянуть на осквернителей ее святилища, однако она не могла просто так взять и наказать Посейдона. Богиня войны сорвала свой гнев на девушке, превратив Горгону в змееподобное чудовище.

Минотавр, погибший от руки Тесея, был плодом любви дочери бога солнца Гелиоса Пасифаи и свирепого быка, которого Зевс наслал на смертных, чтобы жизнь не казалась им слишком сладкой. Царь Олимпа расстроился, когда узнал о смерти создания, появившегося на свет в результате противоестественного соития. Минотавр казался Зевсу весьма забавным существом, поэтому он вернул его душу из царства мертвых. Правда, во время воскрешения что-то пошло не так, и физиономия человекобыка стала похожа на собачью морду.

Отважный герой Беллерофонт, скакавший на Пегасе, совершил множество славных подвигов. В конце концов он подумал, что имеет право жить среди богов, многие из которых принесли людям куда меньше пользы. Пегасу тоже хотелось пощипать травы на олимпийских лугах – он согласился отвезти напарника на Олимп. Конечно, Зевс заметил парочку, возомнившую о себе невесть что – громовержец угостил обоих мощным зарядом молнии и прервал восхождение к вершинам божественной славы. Беллерофонт, падая, убился, а Пегас, будучи крылатым созданием, взмыл в небеса, словно птица и был таков. Зевс оценил способности самого известного коня на свете – позже громовержец забрал его на Олимп, чтобы тот всюду возил за ним телегу с молниями.

Сирены обратились в утесы, когда Одиссей проплыл мимо вместе со своей командой – бравые мореплаватели исполнили пророчество, и дочери Форкия (бога бурного моря) покинули бренный мир. Выжила только одна, которая теперь собиралась добиваться справедливости и была возмущена тем, что за них никто не заступился! Даже Форкий – так и тот наплевал на пернатых дочек...

Множество созданий, пострадавших от рук богов, решили поквитаться с олимпийцами. Ох, сколько же их было, начиная со времен победы богов над титанами! Ну а возглавляли чудовищ Пегас, Сирена, Горгона и Минотавра.

Естественно, боги заметили армию, движущуюся в их обитель, еще на половине пути. Зевс пришел в ярость, когда понял, что чудовища осмелились думать о мести! Громовержца особенно расстроил Пегас, которого тот считал едва ли не домашним животным, впрочем, тем хуже для крылатой скотины!

Грядет большое сражение. Интересно, кто победит в битве богов и чудовищ? Вы можете выбрать любую сторону и принять участие в сражении!