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Обзор Reactoonz

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Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 96.51%
Max Win
Max Win: X4570
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Reactoonz

Доктор Крикус много лет работал в Институте Странных Явлений, пытаясь создать машину времени. В итоге проект признали совершенно бесперспективным и закрыли навсегда, несмотря на то, что прогресс все-таки был! Да только попробуй объяснить этим дуракам, сидящим наверху, простейшие законы квантовой физики – безмозглые глупцы не поймут ни черта! А о таких сложных вещах, как искажение времени и пространства, с ними и вовсе говорить не стоит...

Впрочем, доктор Крикус решил продолжить исследования у себя дома. Никогда в жизни он не воровал на работе! И вот это произошло – ему пришлось похитить чертежи, протоколы, наработки и прочие материалы. Разумеется, не с целью преступного обогащения, а исключительно ради науки.

Благодаря материалам, вынесенным из лаборатории, доктору Крикусу удалось собрать прототип машины времени. Конечно, возникли определенные проблемы с энергообеспечением – оказалось, недостаточно воткнуть шнур в розетку, пришлось хорошенько потратиться на генератор и понести немалые расходы, но оно того стоило!

Наконец наступил тот самый день, когда прототип был готов к запуску. Ученый, мечтая о научных лаврах, запустил питание, и тут произошло великое событие – прямо в подвале его дома открылся портал! У доктора получилось создать квантовый скачек, позволяющий путешествовать во времени. Оставалось только выяснить, куда ведет светящаяся дверь, и какой там вообще год.

Человек, готовый ради науки на все, шагнул на ту сторону и оказался в невероятно странном месте! В обозримом радиусе не было ни малейших признаков присутствия человека, зато кругом шастали странные создания: желтые, синие, розовые, оранжевые, одноглазые, с рожками, побольше и поменьше, квадратные, круглые... поначалу доктор подумал, что его мозг попросту не выдержал квантовый переход. Он ущипнул себя за нос и за другие части тела, чтобы убедиться в реальности творящегося вокруг.

Тем временем, обитатели странного мира обратили внимание на двуногого пришельца, которого здесь быть совершенно не должно! Тот стоял, щипая себя тут и там, удивленно озираясь по сторонам.

Разноцветные монстры смотрели на доктора Крикуса с интересом. Некоторые создания облизывались, видя в нем отличный завтрак, другие норовили укусить, а третьи просто скакали рядом, издавая нечленораздельные звуки. Гению квантовой физики пришлось ретироваться, пока разноцветная стайка не добралась до него!

Ученый пулей влетел обратно в портал, однако несколько разноцветных монстров все равно успели пролезть в наш мир. Хорошо, что Криус прихватил из лаборатории нанопушку, позволяющую уменьшить любой органический объект – доктор перестрелял обитателей иного мира и посадил в банку. Закрыв портал, он с облегчением вздохнул, решив повременить с путешествиями в иные миры до поры, до времени.

Между тем, ученый просто не мог оставить свою добычу без внимания. Он начал изучать монстров, засунув их в нейтронную капсулу, подключенную к аппарату для клонирования. Доктор Криус должен был понять, кто это такие, чего от них ждать и как с ними бороться, если потребуется. Только выяснив все детали можно предъявлять свои достижение общественности! Помогите ученому с исследованиями, и тогда он обязательно поделится с вами своими лаврами. Разумеется, это касается и денег, которые ему заплатят за великое открытие!

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