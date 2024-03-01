Сюжет Relic Riches

Фараон Хиопсет за свою жизнь скопил целое состояние! Он был очень богат даже по меркам самых состоятельных людей, потому что никогда не тратился на ерунду. К тому же Хиопсет не вступал в войны без нужды и много времени посвящал разработке законов, которые помогли ему добиться процветания Египта.

В сокровищнице мудрого правителя стояли великолепные статуи Гора, Анубиса и других богов. Скульптуры, изготовленные из золота и драгоценных камней, стоили безумных денег! Продав одну такую, можно было выручить колоссальную сумму, которой хватило бы для застройки пирамидами всей пустыни. Подобными статуями не обладал ни один царь или император, живущий в этом мире.

Иногда мудрый фараон удивлял поданных своеобразным чувством юмора, которое граничило с самодурством. В один прекрасный день он запретил вельможам ходить по дворцу любым способом, кроме как ползком – ему показалось забавным смотреть на то, как слуги занимаются своими делами, а советники и министры ползают среди них, хотя и являются не в пример выше по статусу. Даже последний уборщик мог ходить с гордо поднятой головой, потому как действие странного указа фараона не распространялось на чернь.

Позже Хиопсет потребовал, чтобы первые министры взяли в жен домашних животных – вот так первые советники заключили браки кто с кем! Лошади, коровы, собаки и другие братья наши меньшие в одночасье стали вторыми половинками первых лиц древнего Египта.

Между тем Амон Ра прекрасно видел, как развлекается Хиопсет и ему это очень понравилось! Кто бы мог подумать, что у отца всех египетских богов тоже очень странно чувство юмора! Великий Ра смеялся до слез... капельки разных размеров падали с неба и превращались в алмазы. Фараон приказал собрать их и убрал в сундук. Хиопсет частенько приходил в сокровищницу и перебирал алмазы, глядя, как те сверкают в свете факелов. Он считал свое богатство благословением Ра, поэтому время от времени издавал презабавные указы, которые следовало бы придумывать не мудрому правителю, а какому-нибудь свихнувшемуся корольку из средневековой сказки.

И вот фараон Хиопсет умер. Советники и министры прекратили ползать и начали потихоньку наказывать слуг, которые имели наглость насмехаться над власть имущими во время действия странного указа, запрещающего знати ходить по дворцу, но разрешающего ползать. Почившего фараона похоронили вместе со всеми сокровищами.

Примерно это было написано в папирусе, который с трудом расшифровал Джек Саммерс – известный историк, археолог и в общем человек хороший, но уж больно жадный. Этот парень был готов отправиться за сундуком алмазов, статуями богов и прочими артефактами хоть к черту на рога. Впрочем, так далеко ехать не требовалось – все было гораздо проще! Автор папируса указал ориентиры, по которым Джек смог вычислить ту самую пирамиду.

Через несколько дней ученый ехал на верблюде по пустыни. До пирамиды было рукой подать – к ней частенько приезжали туристы, да и внутри тоже побывали многие исследователи, однако никто не знал о том, что внутри есть потайной ход, о котором автор папируса тоже написал. Кстати, вы можете отправиться в экспедицию вместе с Джеком – ему не помешает хороший напарник, а то кто его знает, какие сюрпризы таит в себе скрытый зал пирамиды...