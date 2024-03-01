Сюжет Rich Lady Deluxe

Синтия Смит невероятно богата! Состоятельная леди приехала в Нью-Йорк из Англии, получив хорошее наследство от мужа. Ну, по-крайней мере, она сама так говорила всем знакомым. Миссис Смит живет в роскошном особняке, который находится в премиальном районе. Ее соседи – звезды, крупные бизнесмены, банкиры, биржевые брокеры и прочие сильные мира сего, имеющих на счете в банке просто невероятные суммы.

Во дворе ее особняка находится бассейн. Синтия Смит купается там каждый день. Говорят, она частенько совершает водные процедуры в костюме Евы, но подсмотреть за ней не получится – дом обнесен высоким забором, который скрыт за живой изгородью.

Богатая леди носит на указательном пальце правой руки кольцо с огромным сапфиром – как она сама говорит, оно приносит ей удачу. Впрочем, то же самое миссис Смит скажет вам и про медальон в жемчужном ожерелье, которое подчеркивает изящность ее шеи.

Иногда одна из самых состоятельных женщин в Нью-Йорке надевает кулон с кристаллом или золотой медальон, на котором выгравирован неизвестный символ. Синтия Смит утверждает, будто бы это фамильный герб ее рода. Казалось бы, все шито-крыто и даже не прокопаешься! Но нашлись пытливые умы, которым образ вдовы миллионера, взявшейся неизвестно откуда, показался подозрительным.

Внезапно выяснилось, что никакого миллионера по фамилии Смит в Англии не погибало за последние годы. Более того, все обладатели известной фамилии не имели какого-то баснословного состояния, да и о Синтии Смит, являвшейся женой некоего очень богатого джентльмена, тоже никто ничего не слышал. То есть, в Британии полно и Смитов, и Синтий, но ни одна из них не вяжется с историей, которая богатая блондинка рассказывает всем подряд!

Особый интерес к персоне миллионерши появился в связи с парой ее проектов – она пригласила инвесторов и предложила им изучить все детали, чтобы понять, насколько это перспективные идеи для бизнеса. Правда, те решили изучить и личность самой миссис Смит, чтобы понять, кому они доверят свои деньги, если решат вложиться в ее проекты.

Разумеется, инвесторы наняли лучших детективов. Профессионалы частного сыска не просто так ели свой хлеб и кое-что нашли: бездомного, живущего в Лондоне под мостом, который опознал фото миссис Смит, узнав в ней свою соседку по коробке. Несколько лет назад она забралась в заброшенный дом, принадлежавший какому-то антиквару, и нашла там волшебный шар – Джон Уилл (так звали ее бывшего приятеля) тогда подумал, что Синтия выпила слишком много одеколона или просто забыла поджечь его перед тем, как употребить. На следующий день соседка по коробке исчезла. Джон ждал, что она вернется, словно Хатико, но потом бросил пустую затею и нашел себе новую пассию, которая, к его глубокому несчастью, умерла от дизентерии в прошлом году.

В итоге инвесторы отказались от сотрудничества, правда, на их место пришли другие, и проекты миссис Смит все равно заработали. Уж очень темной она показалась личностью тем господам! Кто его знает, может, Джон просто перепил дешевого бренди и бредит, или Синтия Смит действительно шарила по мусорным бакам, пока ей на голову не свалилось чудо, или вообще все не так и не этак! Одно понятно наверняка – пусть каждый найдет свой волшебный шар и разбогатеет на пустом месте!