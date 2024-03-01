Сюжет Royal Chip

История казино «Роял чип» началась более века назад, когда игорные дома существовали на полулегальном положении. В одних штатах с этим было помягче, в других построже, однако добрые люди все равно играли везде, где только могли. Как свинья находит грязь в любом месте, так и любители азартных развлечений умели найти места, в которых можно было хорошо отдохнуть. А если повезет, то еще и заработать, как следует!

Казино «Роял чип» было одним из самых больших игорных домов. Впрочем, изначально оно занимало всего лишь цех на заброшенном заводе, в котором обитали бродяги и появлялись разного рода маргиналы. Гангстер по имени Томми Джонс заприметил удобное местечко, казавшееся очень удачным, и выгнал оттуда всех «жильцов». Вскоре его банда сделала самое настоящее казино: столы для покера и блэкджека, рулетка и даже самые простые автоматы – тут было все, что нужно игроку для полного счастья!

О казино Томми Джонса ходили разные слухи. В миру особенно хорошо укоренилась сплетня, будто бы там играют не совсем честно, однако это не помешало казино успешно развиваться за счет бесконечного потока новых посетителей. Постепенно слухи дошли до полиции, которая в одну не очень прекрасную ночь накрыла балаган. Хорошо, что у Томми были хорошие связи, которые помогли ему выйти сухим из воды.

Разумеется, казино снова открылось, правда, чуть в ином виде: хозяин замаскировал его под лотерейный клуб, но вскоре власти добрались и до них. Тем не менее, Томми Джонс не собирался бросать прибыльный бизнес! Он снова открыл казино – на этот раз под видом склада, с которого продавали фрукты и ягоды. Игровой зал находился в подвале.

Конечно, слухи о хитрости гангстера снова дошли до полиции, однако Томми не хотел, чтобы на его голову опять свалился вагон проблем, как в прошлый раз, поэтому он сразу решил найти общий язык со слугами закона. Естественно, не без помощи денег. Порой, остается только удивляться и радоваться тому, что все копы – продажные ребята, а вопрос их покупки только лишь в подходящей цене.

Полиция больше не совала носа в гангстерский бизнес. Казино приносило владельцу огромные деньги! Вскоре Томми открыл еще один «склад» и доверил его одному из своих ребят. Увы, если бы он знал, что тот парень работает еще и на полицию...

Копы прикрыли второе казино, а потом решили добраться и до первого. В общем, там завязалась перестрелка, Томми Джонс словил пулю и сыграл в ящик.

Деньги убитого гангстера достались сыну. Парень был достаточно взрослым и прекрасно знал об отцовских делах, особенно о бизнесе на казино. Он все думал, как бы наладить отношения с копами и продолжить рубить зелень, но, к счастью, чертово правительство сменило гнев на милость – игорный бизнес получил право существовать совершенно легально! Конечно, под тотальным контролем и с безумными налогами, но, тем не менее, абсолютно законно.

Сыну было гораздо легче начать свое дело, чем отцу. После того как правительство дало игорному бизнесу зеленый свет, появилось казино «Роял чип», в котором представлен невероятно широкий выбор азартных игр!

Каждый год среди любителей слотов проводится турнир. Победителю полагается королевская фишка на один миллион долларов! Ну и все заработанные деньги счастливчик тоже может забрать с собой. Но в турнире используются только «фруктовые» автоматы. Ну это память тем далеким временам, когда казино приходилось маскировать под склады и прочие объекты...