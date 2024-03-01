Сюжет Scatter Monsters

Глубоко в преисподней чадила алхимическая мастерская Люцифера, в которой черти варили разные эликсиры. Зелья, снадобья и прочее варево они готовили из вытяжки. Неподалеку от алхимической мастерской, прямо на берегу озера раскаленной магмы, левитировал аппарат, в который черти запихивали разных существ. Вы же не думали, что они готовят вытяжку из цветочков, бабочек и вкусных печенек?!

Магическая эссенция перетекала в три пузырька. Далее она охлаждалась и превращалась в вытяжку. Кроме существ, бесы время от времени запихивали в аппарат особый катализатор, который выглядел как пентаграмма. Именно он разрушал плоть других «ингредиентов», скрежетавших зубами от боли и ненависти к своим мучителям, исполнявшим волю повелителя ада.

Вытяжку злобы и ненависти черти готовили из демонов. Разумеется, провинившихся, которые забыли, кто они есть на самом деле! Бывает, какой-нибудь рогатый дурень проникнется жалостью к смертным и перестанет толкать их на грехи или вообще начнет помогать – ну и что с таким делать?! Да на вилы его! А лучше в аппарат – раз из дурака нормальный демон не вышел, так пусть хоть вытяжка получится...

Дьявольская алхимическая установка была вещью многозадачной! Аппарат использовался также и для приготовления вытяжки яда и болезней – из нее получались такие эликсиры, которые без труда превратят в кошмар жизнь любого смертного. Вернее, даже не одного, а тысяч людей или вообще миллионов! Возьмет черт склянку такого эликсира, пролетит над какой-нибудь страной, да накапает повсюду и все – начинаются эпидемии! Хорошо, если это какое-нибудь государство третьего мира, в котором антибиотики есть только у богатых – тогда вообще красота получается! Дьявол за такое может и медалькой наградить или подарить чью-нибудь душу в вечное рабство.

А еще черти варили эликсир бессмертия, который раздавали верным слугам. Среди людей были и такие, которые заключали союз с обитателями преисподней и всячески им помогали. Черти награждали прислужников эликсиром бессмертия, правда, этот подарок превращал человека в чудовище: лича, вампира, бестелесного духа и прочих «премилых» созданий, которые потом продолжали портить жизнь добрым людям.

Иногда алхимики дьявола получали дар небес в сундуке, падавшем сверху. Этот подарок полагался всем ангелам, ну и, конечно, чертям тоже кое-что перепадало, ведь они тоже когда-то служили богу... впрочем, мы не будем углубляться в общеизвестную историю, а если кому интересно – может почитать библию или спросить у священника.

Конечно, в алхимической мастерской готовили и другие эликсиры, от которых оставались побочные продукты. Среди прочего мусора там валялось приличное количество золота. Кое-где даже встречались драгоценные камни – главное хорошо искать!

Сейчас черти стоят у аппарата, и ждут, когда склянки с вытяжкой наполнятся до краев. Пока они торчат на берегу раскаленного озера, вы можете аккуратненько сунуть нос в лабораторию и покопаться в мусоре – забирайте золото и бриллианты! Только постарайтесь побыстрее, иначе черти вернутся и угадайте с трех раз, кого они засунут в аппарат по производству вытяжки для эликсиров...