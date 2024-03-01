Сюжет Sea Bot Adventure

Старый морской волк по имени Боб обошел по воде весь мир вдоль и поперек. Наконец пришел тот день, когда ему пришлось отправляться на покой. Начальник порта вызвал старого морского волка к себе, вручил грамоту, премию, зарплату и преспокойно отправил на пенсию.

Хорошо, что у Боба в правлении был приятель, который списал для него целый баркас! Тот оказался вполне пригодным для плавания. Радостный Боб благодарил друга от всего сердца, ведь благодаря прощальному подарку его жизнь на пенсии заиграет яркими красками!

Как и положено старому морскому волку, который окончательно сошел на берег, наш герой собирался отдаться Бахусу и предаваться сладостным воспоминаниям об ушедших днях до самой гробовой доски. А тут на тебе – целый баркас в твоем распоряжении! В связи с таким подарком встреча Боба с белой горячкой была отложена на долгие годы, а может и навсегда.

Капитан выходил в море на своем баркасе почти каждый день, если не страдал от ревматизма. Он брал с собой удочку и ловил рыбу. Надо сказать, Боб оказался самым настоящим асом в этом непростом деле! Бывалый моряк ставил на палубе большой стул, надевал желтый плащ, усаживался поудобнее и впадал в состояние медитации. Разумеется, он все же не покидал реальности и следил за поплавком своими не по возрасту зоркими глазами. Стоило только рыбе заглотить приманку, как она тут же оказывалась на палубе!

Боб постоянно думал о том, как сделать улов еще больше. Единственное, что пришло ему на ум – купить приманку подороже. Накануне выхода в море Боб пошел в магазин рыболовных снастей и заглянул в отдел экспериментальных разработок. Там ему посоветовали приманку, изготовленную из наночервей, на которую менее чем за минуту слетается до тысячи рыб. Боб не стал задумываться над тем, как производитель получил такие данные, а просто купил то, что нужно каждому рыбаку. По-крайней мере, так консультант говорил.

На следующий день он вышел в море, закинул удочку и уселся на любимый стул в ожидании чуда. Через пару минут его утянуло за борт вместе со снастями... огромная фиолетовая рыбина улепетывала прочь, сжимая в пасти наночервя, нанизанного на крючок. Боб пытался удержать своего «Моби Дика», но какое там – царь подводного мира оказался невероятно силен!

И тогда морскому волку ничего не оставалось, кроме как взмолиться богу океанов, прося о помощи! Тот явился, представ в виде полной копии Боба, только носил он фиолетовый плащ, а не желтый. Ну и еще бог океанов ходил по воде, словно по твердой земле. Взмахнув руками, он тотчас умертвил огромную рыбу и перенес измученного человека обратно на баркас. Поднявшись с палубы, Боб воздал хвалы своему спасителю. Бог океанов снисходительно улыбнулся, мол, сам виноват, дурак, и исчез.

Морской волк заколол фиолетовую рыбину багром, вложив в мощный удар квинтэссенцию пролетарской ненависти к угнетателям-капиталистам. Потом легким движением руки Боб отправил банку наночервей на корм рыбам. Ну сами подумайте, чем все может закончиться, если в следующий раз бог океанов не будет столь снисходительным или изволит прейти попозже? Все может обернуться самым прескверным образом, особенно, если приплывут какие-нибудь акулы!

Боб решил, что на сегодня с него достаточно, и поплыл домой. Можно сказать, морскому волку повезло! Вы тоже готовы отправиться на рыбалку? Тогда пусть повезет и вам!