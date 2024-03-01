Stellar 7s
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Обзор Stellar 7s

Количество линий
Количество линий: 30
RTP
RTP: 96.13%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Stellar 7s

Доктор Линкольн сидел, пялясь в телескоп, и исследовал другую галактику. Наметанный глаз опытного астронома обнаружил семь новых звезд, которые буквально приковали его внимание! И дело не в том, что это созвездие ранее никто не замечал. Подумаешь, какая невидаль! Просто звезды эти состояли из алмазов и золота...

Доктор Линкольн отравил спутник для проведения спектрального анализа. Светило астрономии все никак не мог поверить в то, что ценность созвездия «Звездная семерка» (именно так он его и назвал) превосходит стоимость всех земных запасов золота и алмазов. Когда спутник долетел до точки назначения и отправил данные в лабораторию, доктору только и оставалось, что рухнуть в кресло, улыбаясь, как блаженный идиот, да протереть пот со лба.

Линкольн позвал коллег, которых считал ближайшими друзьями. Ему категорически не хотелось сообщать о совей находке в правление, по-крайней мере до тех пор, пока не станет ясно, что делать с великим открытием. Коллеги были удивлены «Звездной семеркой», которая действительно оказалась настоящим кладезем золота и бриллиантов!

К сожалению, созвездие находилось в галактике сигма-центавра. Путь до нее от Солнечной системы, прямо скажем, не близкий – не один десяток световых лет. Увы, это означало, что перетаскать по крупицам звезды не получится.

Единственным разумным выходом было притянуть астрономические объекты поближе к Солнечной системе. Правда, в распоряжении Линкольна не было генератора, который способен создать магнитное поле такой силы. Ученым предстояла долгая работа: разработка проекта, сборка, тестирование – одним словом, стало ясно, что золотые и алмазные звезды еще не скоро окажутся в нашей галактике...

Не прошло и года, как в распоряжении светил науки появился первый рабочий прототип. Казалось, все компоненты и модули генератора функционируют как надо, однако ученым никак не удавалось найти катализатор, позволяющий освободить достаточный объем квантовой энергии, без которой нечего и думать о том, чтобы притянуть звезды к Солнечной системе.

Линкольн ломал голову над тем, какое вещество использовать для достижения цели. Эх, как же он жалел о том обогащенном нано-гекса-уране, который продал в прошлом году! Мохамед купил целый контейнер, наверняка для добрых дел – ну не может быть плохим человек, улыбающийся так по-доброму!

И вот кто-то предложил воспользоваться фруктами и ягодами. Идея казалась слегка безумной, но если следовать одним только научным постулатам, то миллионы великих открытий так и не были бы сделаны. Химический состав вишни, сливы и других плодовых культур оказался практически идеальным! Стоило только засыпать в генератор пару гроздей винограда, как квантовая призма начинала извергать такое количество энергии, что аж страшно становилось!

Ученые планировали поставить метки на «Звездной семерке» и запустить большой гигантский магнит. Правда, доверять такую задачу спутнику они не решились. Линкольну и его команде срочно нужен доброволец, который слетает в другую галактику, отметит звезды и вернется обратно. Разумеется, ученые хорошо заплатят за великий труд ради науки и обеспеченной жизни!

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