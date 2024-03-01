Сюжет The Honeymooners

Кто же не знает героев американского ситкома «Молодожены»? Господи, да почти никто, потому как сериал этот никогда особенно и не выходил за пределы медиа-рынка США! Ситком показывали по ТВ в разные периоды времени с 1955 по 1978 год. Сериал можно охарактеризовать как комедийное шоу, в котором иногда поднимались серьезные вопросы, например, систематические нарушения прав женщин в американском обществе.

В центре сюжета семейная пара: Ральф и Элис Крамден, которые переехали в Нью-Йорк в поисках лучшей жизни. Почти в каждой серии появляется кто-нибудь из четы Нортонов – старина Эд и его супруга Тельма, которые, согласно сюжету, являются лучшими друзьями главных героев.

Ральф работает водителем автобуса. Главного героя точно нельзя назвать состоятельным или белым воротничком – он является типичным представителем рабочего класса, которому приходится вкалывать с самого рассвета и до конца рабочего дня. В свободное время Ральф играет в боулинг и американский пулл – ему удалось добиться в этом больших успехов!

Конечно, семье водителя автобуса не хватает денег на все радости жизни, хоть и состоит она из двух человек. Ральф частенько придумывает разные схемы обогащения, однако все они абсурдны и неосуществимы, о чем ему постоянно говорит супруга. Тем не менее, Элис любит своего мужа, чего нельзя сказать о ее матери, которая терпеть не может супруга любимой дочери, считая его дураком, лентяем и вообще никудышным кормильцем.

Жена Ральфа проработала 14 лет. Теперь она занимается домом и контролирует семейный бюджет. Ральф частенько выпрашивает у нее деньги на самые разные схемы, которые, по его мнению, помогут семье обогатиться. До замужества Элис училась на секретарских курсах и даже работала, когда кормильцу пришлось сидеть дома.

Эдвард Нортон или просто Эд имеет легкий характер. Он начитан и совсем не похож на представителя рабочего класса. Старина Эдвард скромный, уравновешенный и частенько раздражает Ральфа излишней сдержанностью – тот периодически выгоняет его из своей квартиры, обзывая и оскорбляя. Друзья иногда ходят играть в боулинг и в бильярд. Эдвард особенно хорош в пинг-понге.

Тельма Нортон держит мужа в ежовых рукавицах. Она – лучшая подруга Элис и отличный игрок в бильярд (в одной из серий ее представили именно в таком качестве). Тельма умная, живая и развитая девушка, которая периодически выводит Ральфа из себя, за что получает в свой адрес весьма нелестные эпитеты.

Главные герои живут в многоквартирном доме, не в особняке, ни даже в простом частном домишке. В ситкоме показана жизнь рабочего класса в США такой, какая она есть, без прикрас. Вместе с тем сериал получился довольно забавным и снискал любовь большого количества поклонников.

Заключительный эпизод «Молодожен» вышел в 1956 году. Позже создатель неоднократно оживлял успешный проект вплоть до 1978 года. Последние серии ситкома оказались не столько успешными и в результате было принято решение об окончательных похоронах франшизы, которая когда-то была очень популярной. Конечно, этот сериал вряд ли хоть когда-нибудь появится на телеэкранах, однако вы можете поиграть в слот, посвященный жизни забавных героев, покоривших сердца миллионов людей телезрителей.