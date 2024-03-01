Сюжет Triple Irish

Джон конкретно устал! Он всегда уходил с завода, едва переставляя ноги, но на этот раз смена выдалась особенно тяжелой из-за напарника, который уснул пьяный в раздевалке, забравшись в шкафчик. Конечно, Джон не мог подставить товарища! Правда, на следующий день он пообещал себе наподдать нерадивому приятелю за сон на рабочем месте.

А сейчас Джон шел домой, надеясь хорошенько отдохнуть. Дело было в пятницу вечером, поэтому ноги сами повели его в ближайший паб, чтобы хлебнуть тройного ирландского. Кто его знает, то ли виски это, или еще какой напиток – Джон в конце концов не сомелье, который должен знать все детали. Просто ему наливали хорошее пойло, и он пил, вот, собственно, и все премудрости.

По пути в паб Джон решил сосчитать наличность. Увы, денег оказалось не так много, как хотелось бы! Ему хватало только на тройной ирландский, но пить это чудесное пойло без закуски тяжкое даже бывалым любителям горькой.

Естественно, Джон не собирался отказывать себе в тройном ирландском, ни в коем случае! Но с закуской нужно было что-то придумать, определенно. И тут на глаза Джону попался мухомор. Симпатичный такой, красивый, как на картинке, который словно говорил: «Ну, вот он я – твоя закуска!»

Сорвав внезапно появившийся дар леса, наш герой отправился в паб. Поискав мелочь в другом кармане, он наскреб на кружечку пенного эля, а потом заказал свой любимый напиток – бармен приготовил тройной ирландский и вручил клиенту, который и так уже немного расслабился.

Джон закусывал фирменный напиток мухомором, вызывая у других посетителей бара улыбку и недоумение. Ну, где им понять простого работягу, который попал в сложную ситуацию, когда в кармане только дырка, но выпить хочется – сил нет!

Любитель тройного ирландского допил свой напиток и доел закуску. Рассчитавшись с барменом, Джон покинул паб, однако, стоило ему только шагнуть за порог заведения, как начались чудеса!

Город превратился в зеленую долину! Кругом летали бабочки, пели птицы, высоко в небе светило яркое солнце! Джон хотел позвать остальных, чтобы показать случившееся чудо и обернулся, собираясь войти в паб, но заведение куда-то исчезло.

Метрах в ста появилась радуга. Джон побежал туда, надеясь прикоснуться к одному из самых прекрасных явлений природы. Прямо по радугой он обнаружил леприкона, который сидел на зеленой кочке и молча курил трубку. Наш герой не был «валенком» и сразу взял быка за рога, точнее карлика за бороду.

Рыжий любитель трубки завопил, что есть сил и пообещал отдать горшок золота, если только Джон его отпустит, а тому именно это и было нужно! Разумеется, он исполнил слезную просьбу сказочного создания.

Получив бороду обратно, лепрекон наколдовал горшок, наполненный золотыми монетами, и исчез, обругав на прощание обидчика, у которого буквально заблестели глаза от жадности. Джон схватил сокровище и побежал домой, собираясь порадовать женушку-мегеру, ворчавшую на любимого супруга из-за маленькой зарплаты чуть ли не каждый день.

Войдя в дом, он сразу пошел на кухню и поставил горшок золота прямо на стол, а потом рухнул спать на диване. Он почти сразу захрапел – усталость после смены и выпивка дали о себе знать. А жена вместо благодарности только обругала мужа, который невесть откуда припер мусорный бак, да еще и поставил его прямо на кухонный, придурок!