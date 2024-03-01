Сюжет Triple Thunder

Однажды трое магов встретились начали колдовать, чтобы создать дождь из драгоценных камней. Поначалу все шло хорошо, пока кто-то из них не совершил ошибку в заклинании. И тут началось!

Небо затянули иссиня-черные тучи, в которых сконцентрировалась неизвестная магическая субстанция, испускающая вихри молний. С неба посыпались драгоценности, правда, не маленькие ограненные алмазы, а огромные глыбы! Упав на крышу дома, такой рубин, сапфир, аметист или топаз, пробивали его до основания. Человек, на которого свалился большущий драгоценный камень, погибал мгновенно.

Буря расходилась все сильнее. Не прошло и пары часов, как от нее содрогалось полмира: огромные драгоценные камни падали, молнии сверкали, люди умирали, дома рушились... если так пойдет и дальше, то через пару дней на планете не останется ни одного живого человека!

Конечно, боги заметили, как что-то явно пошло не так! Первым забеспокоился Тор. Взяв в руки Мельнир, он бросил кружку пива, оставил прекрасную валькирию и покинул Вальгаллу. Спустившись в мир людей, Тор, мягко говоря, очень удивился происходящему! Он начал разбивать падающие камни молотом, но с неба валилось все больше драгоценностей. Тор врезал по магической субстанции в темных облаках, но его молот не причинил ей решительно никакого вреда.

Следующим забеспокоился Зевс. Властелин Олимпа оставил вино и амброзию, чтобы спуститься в мир смертных. Там он увидел адскую бурю и Тора, который носился по небу, как сумасшедший, пытаясь разбить как можно больше драгоценных камней. Громовержец сразу обратил внимание на странную субстанцию и, будучи повелителем молний, попытался унять бурю. Увы, источник всех проблем был не только бездушным, но еще и устойчивым к грозовой магии. Впрочем, Зевсу все же удалось немного ослабить бурю.

Вскоре к ним присоединился Перун, который подумал, что все пошло не так и начался апокалипсис. Отчасти он был прав – если бы не его коллеги из других божественных пантеонов, то добрая половина мира людей могла бы навсегда кануть в лету.

Втроем они смогли кое-как унять бурю. Перун впитал в себя субстанцию странной природы, и его молнии стали еще сильнее. Зевс с досады хлопнул себя по лбу, мол, как же я сам не догадался сделать хитрый ход и использовать катаклизм себе на пользу!

Камни перестали падать на землю. Иссиня-черные облака потихоньку рассеивались. От бури почти ничего не осталось – так небольшая гроза, которая не представляла опасности для людей. Боги пожали друг другу руки и разлетелись по своим пантеонам.

Ну а люди, оставшиеся в живых, начали драться за камни, которые упали с неба! Это были драгоценности колоссальных размеров! К тому же сверху насыпалось много камней помельче – Тор успел разбить достаточно глыб.

Некоторым смертным удалось стать настоящими богачами. Конечно, добрая половина мировой инфраструктуры была уничтожена самым странным градом в истории, но драгоценности до сих пор не потеряли своей цены.

Некомпетентных волшебников, пожалуй, надо бы как следует наказать, да только ничего не выйдет – всех троих прибило камнями! Но вряд ли кто-то будет плакать по этим бестолочам. Поделом им и точка!