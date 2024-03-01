Сюжет Tycoons: Billionaire Bucks

Каждый год в Клубе биллионеров собирались сильные мира сего. Ну, может это были и не самые могущественные люди, но богатые – уж точно! Такие как они не открывают зад от кресла менее чем за миллион долларов. И то, если речь идет о благотворительности! Во всех остальных случаях эта сумма гораздо больше.

Они собираются за столами, играют в покер или преферанс и иногда проворачивают крупные сделки. Для деловых вопросов есть отдельные комнаты, в которых дельцы могут обсудить нюансы и подписать какой-нибудь важный документик, если потребуется.

Каждый год в клубе проводился конкурс: посетители выбирали четырех самых успешных бизнесменов. Победителей определяли по сумме заработанных денег. Разумеется, учитывались только официальные дохода! Все, что заработано «в серую» или даже «по-черному» невозможно подтвердить никоим образом, а значит и хвастаться деньгами, существующими без ведома налоговой инспекции, просто бессмысленно. Этак любой может объявить себя Рокфеллером, но, как говорится, Львом Толстым в этом случае он будет только на словах, а на деле – известно, кем...

Четвертое место в этом году занял Марио Федруччи из Италии! Ему принадлежат десятки винодельческих компаний, которые поставляют свою продукцию по всему миру. За последний год он заработал более двенадцати биллионов долларов! Марио Федруччи стал одним из самых богатых людей планеты, вошел в рейтинг «Форбс» и получил множество самых разных регалий. Многие женщины были бы не против стать его женой – говорят, у него очень привлекательная плешь, красный раззадоривающий нос и деликатно свисающий живот. Разумеется, огромные деньги тут не при чем, просто сеньор Федруччи очень привлекателен для прекрасной половины человечества!

Третье место занял Алон Таск и его IT-холдинг «Месла», который обеспечивает всякими разными hi-tech технологиями половину земного шара. Техника, сверхразумные автомобили, программное обеспечение, сетевое оборудование и это лишь вишенка на торте! На самом деле компания мистера Таска выпускает столько всего, что и перечислять замучаешься – ассортимент исчисляется тысячами позиций! Владелец компании «Месла» заработал ни много, ни мало – четырнадцать биллионов долларов.

Второе место досталось Урсуле Гинзбург с ее немецкой бережливостью и умением распоряжаться деньгами – седовласой даме в очках принадлежит целая сеть крупных банков. За последний год она заработала девятнадцать биллионов долларов. Хотя все прекрасно понимают, что ее реальный доход гораздо больше того, о котором известно, скажем так, официально. Уж кто-то, а такие люди, как фрау Гинзбург, знают тысячи способов уклониться от уплаты налогов и успешно применяют их на практике.

Абсолютным лидером признан шейх Абдул-Мохамед-ибн-Усама-Измаил... в общем из-за слишком длинного имени его за глаза зовут просто Али-Баба. Несмотря на шуточное прозвище, он зарабатывает весьма серьезные деньги, продавая, пожалуй, единственный товар из эмиратов, который имеет безумный спрос на мировом рынке – это, разумеется, нефть! Шейху принадлежит несколько месторождений, на которых ежедневно добывают несколько тысяч баррелей черного золота.

Вы хотите разбогатеть в прямом смысле этого слова? Тогда добро пожаловать в Клуб биллионеров! Возможно, у вас еще нет баснословного состояния, но местные завсегдатаи обязательно научат вас, как зарабатывать биллионы долларов!