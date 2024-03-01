Сюжет Wild Dragon Riches

Сунь Янг был одним из самых могучих воинов Поднебесной! Когда он научился ходить, то первым делом взял катану у одного из стражников, служивших в замке его отца, и начала размахивать направо, да налево. Младенец совершенно случайно отрубил ногу своей няньке, таскавшейся за ним повсюду, однако та не обижалась на юного господина – она понимала, что судьба уготовила ей роль первой ступени на пути, который суждено пройти великому воину! И еще два стражника тоже не обижались. Они все понимали.

Жертв юного самурая могло бы быть гораздо больше, если бы отец не забрал у него катану, запретив давать мальчику оружие, пока тот не повзрослеет. Подросший Сунь Янг занимался с лучшими учителями, которые помогли ему раскрыть талант настоящего воина. Став мастером меча, он отправился странствовать по империи, надеясь исполнить свое предназначение, определенное богами.

Сунь Янг сразил многих чудовищ, которые не давали покоя людям. В одной деревне ему довелось сражаться с огненной птицей, которая сжигала дома и пожирала невинных детей. Великий воин справил на нее малую нужду, чтобы ослабить мощь стихии огня, а затем рассек чудовище своей катаной, разрубив каждую половинку на тысячу кусочков еще до того, как они упали на землю! Вся деревня носила мастера меча на руках, благословляя богов, пославших им избавителя.

В одном из отдаленных городов Сунь Янгу довелось сразиться с темным буйволом, состоявшим из первозданной тьмы. Огромное чудовище, у которого из ноздрей вырывалось пламя, держало в страхе целый город. Наместник слезно умолял Сунь Янга расправиться с темным буйволом и прекратить бесконечный террор.

Мастер меча встретился с чудовищем лицом к морде, чтобы совершить очередной подвиг. Выхватив катану, он отрубил ему сначала левой рог, потом правый и рассек голову напополам – из нее вылетели тысячи духов, устремившихся обратно в преисподнею! Буйвол пал, а Сунь Янга снова носили на руках, как всемогущего победителя зла.

За свою карьеру воина ему удалось совершить много подвигов! Сунь Янг победил гигантскую обезьяну, пожиравшую девственниц, огромного змея, проглотившего целое стадо коров, злобную королеву мертвых и других созданий, которые творили зло. Совершив десятки подвигов, он решил вернуться домой.

По возвращении Сунь Янга ждала неутешительная картина: после эпидемии чумы его отец обеднел и едва сводил концы с концами. Казалось, спасти древний род от нищеты может только чудо! Впрочем, Сунь Янг был готов взять на себя тяжкое бремя, а не ждать, пока боги снизойдут, проявив милость – что если этого вообще никогда не случится?! Отважный воин попросил у отца благословения и отправился на поиски красного дракона, который хранит реликвии благосостояния. Сунь Янг хотел победить чудовище и забрать у него артефакты: фонарь просвещенного разума, лотос благосостояния, веер ветерка благих перемен и волшебные монеты.

Ох и долго же ему пришлось искать логово красного дракона! Все вокруг слышали легенду о монстре, но никто не знал, где его искать. К счастью, в одной далекой деревеньке, находившийся в одном из самых удаленных уголков Поднебесной, нашлись люди, которые согласились проводить Сунь Янга к храму красного дракона.

Это оказался настолько огромный, страшный и жуткий монстр, что могучией воин едва не развернулся назад, чтобы поискать еще лет пятьдесят. Но, вспомнив об отце и бедствиях, постигших родной дом, он развернулся и приготовился иди в бой. Сунь Янг будет очень признателен, если вы поможете ему выиграть это сражение – уж больно страшно воевать с красным драконом без надежного напарника!