Сюжет Wolf Power Megaways

В глухом лесу жили звери и птицы, которые прекрасно существовали вместе, пока до них не добралась «нога человека». Сначала в чащу стали наведываться охотники. Люди мусорили, жгли костры и убивали обитателей леса. Разумеется, ради потехи или шкуры – двуногие гости не были похожи на тех, кому нужно съесть кусок мяса, чтобы выжить.

С каждым годом охотников становилось все больше. Зверям приходилось отступать все ближе к самой гуще леса. И если птиц визиты двуногих беспокоили в меньшей степени, то все остальные еще как страдали от людского присутствия! Надо было видеть, как плачет медведь, которому пришлось покидать родную берлогу – хозяин леса ревел, словно дитя, пока у него над головой не просвистела пуля, намекающая на то, что пора уходить, не теряя ни минуты!

В конце концов звери призадумались: рано или поздно пути к отступлению закончатся – и куда в таком случае податься? Придется биться с людьми не на жизнь, а насмерть! Звери загрустили – все прекрасно понимали, кто проиграет, и чьи чучела будут висеть в рабочих кабинетах или у камина. Для борьбы со столь грозным противником, как человек, требуется особая сила...

Во время очередного собрания на большой полянке, где звери обсуждали «двуногую» проблему, присутствовал орел, сова, горный козел и медведь. Все мирно беседовали, не пытаясь съесть слабейшего, потому как общая беда способна объединить даже кошку и мышей.

Орел рассказал остальным о священном Холме лунного волка, который находится далеко отсюда. Говорят, звери могут получить там особую силу. Сова запричитала, мол, она бы давно уже туда слетала, но увы – магия лунного волка не действует на птиц.

Звери громко галдели битых полчаса! Наконец, они сообща решили отправить на священный холм медведя. Орел должен был отвести его до того самого места. Если медведь сможет получить особую силу, то и остальные тоже отправятся к лунному волку. Кроме того, за косолапым увязался лесной козел, которому до смерти хотелось прогуляться, туда, куда глаза глядят, и где нет людей, мечтающих разжиться его шкурой.

Орел повел двоих представителей местной фауны за особой силой. Он старался лететь низко и не торопился – все равно косолапый не может долго бежать, в отличие от козла, который способен носиться словно ветер. Наконец они пришли к той самой горе. Оставалось только дождаться ночи...

Едва взошла луна, на землю снизошел дух волка. Звери рассказали ему о людском беспределе и попросили дать им силы защитить себя. Лунный волк наделил их своей силой: скоростью, быстротой, незаметностью, смертоносностью. Медведь превратился в настоящую машину для убийства двуногих, а козел... он очень жалел, что природа не дала ему клыков. Впрочем, парнокопытный мог как следует боднуть – это его хоть немного да утешало.

Звери вернулись домой. Они показали остальным свою мощь, и другие обитатели леса ринулись на Холм лунного волка. Великий дух наделил волшебной силой всех просящих. Видимо, именно поэтому лесная чаща до сих пор не покорилась людям, и они стараются не совать сюда носа, по-крайней мере, поодиночке!

Возможно, вы тоже хотите получить особую силу? Тогда прогуляйтесь до холма Лунного волка. Кто знает, может быть, великий дух согласится помочь вам! Ну или покормите зверей свежим мясом, что тоже хорошо...