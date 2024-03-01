Сюжет Divine Fortune

У дворца Зевса собрались пятеро недовольных, которые обсуждали между собой, как бы им выпросить у повелителя Олимпа лучшую долю. Это были медуза Горгона, немейский лев, Минотавр, огромных размеров орел, клевавший печень Прометея, и Пегас.

Медуза Горгона, будучи какой-никакой женщиной, очень сильно переживала за неустроенную личную жизнь. Конечно, повязка на глазах в определенном смысле помогала, но, так или иначе она сползала, и очередной джентльмен превращался в камень. Процесс, увы, был необратимым, а выходить замуж за гранитного истукана Горгона совершенно не хотела.

Немейский лев пришел требовать компенсацию за физические и нравственные страдания, причиненные ему Геркулесом. Поскольку обидчик был слишком силен, оставалось только одно – обратиться напрямую к отцу и объяснить ситуацию в деталях. Лев зализывал раны несколько месяцев, сращивал переломы и залечивал синяки. Но хуже всего был прощальный пинок Геркулеса, который к тому же посмел обозвать его – могучего зверя, котом помойным!

Минотавру надоело жить в лабиринте. В принципе, по-человечески он понимал отца, которому хотелось скрыть ото всех результат своих проказ с коровами Гериона. Опять же, папа все-таки царь, ну и раздражают его все эти смешки за спиной, еще бы! С другой стороны, лабиринт Минотавру просто опостылел. Его тянуло на луга, на зеленые пастбища, да куда угодно, кроме этих каменных коридоров!

Орел клевал печень Прометея много лет. Орган этот никак не входил в список гастрономических пристрастий гигантской птицы! Последние лет десять орел, поклевав немного, сплевывал печень за ближайшим утесом и роптал на Громовержца, который заставил его мучить Прометея. По-хорошему, орел вообще не имел ничего против восставшего бога – какая ему вообще разница, есть у смертных огонь, или нет!

Пегас, как известно, пытался отвезти Беллерофонта на Олимп, за что и был низвержен вместе с наездником. Конечно, позже крылатый конь объяснился, и Зевс осознал, насколько глупо спрашивать с лошади за седока. Ходят слухи, будто хитрый Пегас специально сыграл под дурачка, а на самом деле сам же и подбил Беллерофонта на грандиозную авантюру, но это уже не важно – крылатого коня гораздо больше волновала собственная доля, чем всяки сплетни! Бессмертный Зевс заставил его возить молнии, а поскольку на Олимпе умирать не принято, сменить хозяина теперь не получится. А хотелось бы, потому что возить наэлектризованную телегу с молниями Пегасу чертовски надоело...

Помявшись немного, компания вошла во дворец и обратилась к Зевсу, сидевшему на троне. Повелитель Олимпа выслушал каждого, посмеявшись над их просьбами. Конечно, он и не собирался никому помогать, более того, Громовержец схватил из телеги Пегаса молнии и задал жару несчастным просителям!

В общем, челобитная не прокатила. Кое-как вся компания унесла ноги, кроме Пегаса, которому хозяин вообще запретил куда-либо уезжать со своей телегой. Что и говорить, Зевс всегда был известен несносным характером и жестоким нравом. Говорят, иногда он бывает чрезвычайно благосклонен к смертным – проверьте, возможно, вам повезет и Громовержец будет очень щедрым! Вряд ли повелитель Олимпа изменит вашу жизнь, но сделать счастливчика богаче он вполне способен!