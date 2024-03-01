Сюжет 243 Crystal Fruits Deluxe

Археолог Уилл Копальски сделал себе имя благодаря целому ряду находок, которые перевернули научные представления о мировой истории! Известный ученый работал по методу ищейки: собирал максимум информации о реликвии, отслеживал ее путь до самого последнего дня и начинал копать. Ему охотно предоставляли солидные бюджеты на разного рода экспедиции, потому что знали – в девяноста девяти случаях из ста мистера Копальски ожидает успех. Конечно, бывали у него и провалы: меч Готфрида Венценосного, тиара королевы Анны Полведерской и еще несколько артефактов так и не были найдены, однако в защиту археолога следует сказать, что их существования вообще не доказано – возможно, они являются художественным вымыслом летописцев и не более того.

Уилл Копальски активно работал над поиском сокровищ Людовика XIII. Мало кто знает, что один из самых известных королей Франции любил фрукты просто до безумия! Правитель ел их на завтрак, полдник, обед и ужин в качестве десерта. Свои вечеринки и дружеские посиделки с кардиналом Людовик XIII частенько проводил в саду. Король действительно обожал фрукты настолько, что однажды в его голову пришла чудесная идея, правда, он никак не мог найти того, кто сможет превратить его замысел в реальность. И вот однажды на Великой парижской выставке Людовик XIII увидел работы господина Лигье – потомственного ювелира, который прославился оригинальными и искусными работами. Впечатленный король тотчас потребовал разыскать мастера, чтобы сделать ему предложение, от которого невозможно отказаться!

Его величество мечтал о коллекции фруктов, изготовленных из драгоценных камней. Для начала правитель Франции хотел выяснить, способен ли мастер создавать шедевры такого уровня. Получив заказ на апельсин, Лигье удалился и вернулся во дворец лишь спустя несколько месяцев, правда, не с пустыми руками – мастер ювелирного искусства сделал настоящий шедевр! Увидев искусную работу, Людовик XIII пришел в неописуемый восторг!

Лигье получил и остальные заказы. Его величество частенько выгребал из казны немалые суммы, которые перекочевывали в карманы ювелира. Каждый год Людовик XIII заказывал у мастера очередной фрукт, получавшийся еще лучше предыдущих! Всего Лигье сделал для короля двести сорок три шедевра, каждый из которых стоит миллионы долларов и является бесценной археологической находкой...

Естественно, Уилл Копальски не мог не обратить внимание на работы легендарного мастера. Он внимательно изучил архивы Лувра, записи современников, очерки историков и прочие источники информации, которая могла привести его в легендарной коллекции драгоценных фруктов. Наконец, ему удалось обнаружить предполагаемое место нахождения этих сокровищ – Людовик XIII сделал себе тайник в одном из подземелий в предместьях Парижа.

Уилл Копальски организовал раскопки, которые увенчались грандиозным успехом – археологу удалось найти все двести сорок три драгоценных фрукта, аккуратно сложенных в дубовых сундуках. Разумеется, сокровища передали Археологическому музею, который в свою очередь отправил их для исследования в секретную лабораторию. Кстати, мы знаем где она находится! Собственно, вы уже, считай, там – взгляните на экран, драгоценные фрукты Людовика XIII перед вами! Забирайте любой или все сразу и будет вам счастье...