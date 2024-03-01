Сюжет 25 Coins

Джон Филье отдал богу душу в возрасте девяноста девяти лет. Его немногочисленные родственники сбились с ног, устраивая приготовления к похоронам, рыдая от горя, для вида и от счастья – кто как получилось. Последние предвкушали наследство, которое покойный оставил родне – Джон Филье был хорошим ювелиром, известным среди самых состоятельных любителей дорогостоящих украшений, драгоценных камней и золота.

Наконец почившего похоронили со всем почестями. Родственники поспешили к адвокату, которому выпала обязанность стать душеприказчиком Джона Филье. Юрист огласил завещание: братья ювелира получили крупные суммы, хранящиеся на банковских счетах, сестра стала обладательницей дома, племянница получила украшения, а племяннику достался странный ключ – парень по имени Фил стал объектом для шуток и насмешек остальных, посчитавших, что дядюшка решил оставить его с носом. Хотя он был единственным родственником Джона Филье, который ухаживал за ним в последние годы жизни.

Сначала Фил пришел в ярость, хоть и виду не показал. Однако потом он взял себя в руки, задумавшись на тем, что все это может значить. Зная дядюшкин характер, Фил был уверен почти на сто процентов – это какая-то шутка, в которой определенно есть скрытый смысл. Пока сестра не узурпировала дом, парень решил заглянуть туда и как следует осмотреться. Во избежание лишних глаз и ушей, Фил заглянул ночью.

Он перерыл весь дом сверху донизу! Казалось, ничего такого, что можно было бы открыть странным ключом, просто не было. Фил уже отчаялся и хотел проклинать дядю на полном серьезе, как вдруг под его ногой тихонько щелкнула одна плитка. Конечно, искатель сокровищ, забравшийся в дом под покровом ночи, заметил странный звук. Он наступил сначала на одну плитку, находящуюся в самом углу, потом на вторую, третью и четвертую, обойдя всю комнату.

Часть деревянной стенки слева убралась вверх со скрипом, открыв прятавшиеся за ней двойные дверцы. Фил дрожащими руками достал ключ и поскорее отпер замок, мечтая обрести справедливо заслуженные миллионы. Правда, вместо них он обнаружил дверцы зеленого цвета. Впрочем, ключ снова подошел к замку, и Фил облегченное выдохнул.

В тайнике, окутанным сиреневым маревом, стоял сундук. Фил приподнял увесистую крышку и обнаружил внутри двадцать пять золотых монет! Судя необычным знакам и надписям на непонятном зыке, это были какие-то очень древние деньги или вообще их изготовил сам Джон Филье для одному лишь ему известной цели. В любом случае Фил решил прибрать сундук, оставив родственников в неведении. Собственно, ключ дядя завещал ему, а значит остальные содержимое тайника вообще не касается!

Позже Фил кое-что нашел в интернете о монетах, которые как две капли воды были похожи на лежавшие в сундуке, стоявшем теперь на чердаке в его доме. Оказалось, это уникальные монеты из личной коллекции одного китайского императора, жившего в третьем веке нашей эры. Каждая такая денежка стоил едва ли не миллион долларов! Фил отнес одну монетку паре ювелиров, чтобы разведать ситуацию, но оба прохвоста пообещали за нее не больше девятисот тысяч. Впрочем, и это – весьма неплохо! Благодаря дядюшке Фил стал настоящим богачом. Надеемся, вы тоже сможете загрести свои золотые горы!