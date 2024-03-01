Сюжет Book of Inferno

Недалеко от деревни Пигзи стоял замок, в котором жил волшебник Бутербред. Однажды маг раздобыл Книгу Инферно, благодаря которой он мог исследовать мир темных сил ада. Бутербред открыл портал, и оттуда выскочили черти! Мелкие пакостники перевернули магическую лабораторию вверх дном и убили волшебника, а Книгу Инферно утащили в преисподнею.

Портал, который создал Бутербред разрастался. Вскоре волшебная дверь в ад стала просто огромной! Из портала начали вылезать бесы. Первым местом, куда черт понес рогатых, была деревня Пигзи.

Самые ничтожные обитатели преисподней нападали на домашних животных, пасшихся на полях неподалеку. Вскоре они добрались до деревни, надеясь поживиться человечиной, но местные дали им отпор – черти отведали стальных вил и получили сапогом под зад. Пару крестьян сильно покусали, но деревенский лекарь их подлатал.

Пока люди удивлялись появлению чертей, в деревню Пигзи прибежала еще одна компания рогатых. И на этот раз люди побили бесов, которые так и норовили укусить кого-нибудь за мягкое место! Самые сильные мужчины в деревне отправились по следам непрошенных гостей, чтобы понять, как они вообще попали в наш мир.

Дорога привела их к замку волшебника Бутербреда. Крестьяне увидели огромный портал, в котором полыхало адское пламя. Самый «умный» предложил посмотреть, что там внутри. Остальные крестьяне оказались такими же идиотами, поэтому, конечно же, дружно решили сунуть носы в портал – так жители деревни Пигзи оказались преисподней.

Пробираясь среди лавы, камней, огня и мелких бесов, снующих туда-сюда, они вышли на вершину холма, с которой открывался вид на кое-что пострашнее, чем стайка мелких чертят. Крестьяне смотрели на лорда ада, восседавшего на троне, перед которым склонились тысячи демонов-воинов, присягавших на верность своему повелителю. Огромное дьявольское создание изрыгало огонь и что-то говорило на непонятном языке.

Рядом с лордом сидела леди ада, владевшая магией тьмы. Когда она метнула пару волшебных шаров, разбивших огромную скалу на мелкие кусочки, крестьяне, украдкой наблюдавшие за происходящим внизу, еще больше притихли. Между тем перед троном повелителя ада из неоткуда появился демон, окруженный синей магической аурой – он поклонился своему господину, а потом приказал демонам-воинам идти вперед. Возможно, это был командир, которому подчинялись адские легионы.

Насмотревшись на происходящее в пекле, крестьяне решили поскорее убираться обратно в мир людей. Вернувшись в свою реальность, они поспешили в деревню собирать совет. Легионы ада в любой момент могли хлынуть на землю, и тогда плохо будет всему человечеству!

На счастье крестьян, в тот день через деревню Пигзи проезжала известная охотница на демонов по имени Анна. Слава победительницы самых разных демонов бежала впереди нее. Услышав разговор местных, Анна захотела воочию увидеть тот портал, который наделал столько шума. Ей и раньше приходилось закрывать подобные «дыры» в наш мир, потому как волшебник Бутербред – далеко не единственный маг с амбициями, а такие как он просто обожают лезть куда не надо. Вы можете отправиться в адский портал вместе с Анной и сразиться с могущественными демонами!