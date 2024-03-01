Сюжет Big Bang Boom

Толстый Чен был одним из самых успешных сутенеров в Тонг-Понге! В его салоны каждый день заходили тысячи клиентов, среди которых были и простые люди, и сильные мира сего, чьи имена знала каждая собака. Ассортимент у Толстого Чена – что надо и цены вполне приемлемые! А для любителей удовольствий класса премиум у главного сутенера в городе тоже были эксклюзивные предложения!

Бордели приносили миллионы, которые шли на развитие бизнеса. Толстый Чен не планировал ограничиваться сутенерством – другие направления криминального бизнеса казались ему тоже достойными внимания, например, продажа алкоголя. Тем более Синелобый Билл выразил желание поработать вместе. Хороший парень, который прекрасно знал специфику алкогольной ниши, виделся Толстому Чену отличным партнером.

Самогон разливали на подвальном заводе. Готовый продукт мгновенно расходился по десяткам торговых точек – народ покупал дешевое пойло галлонами, несмотря на сомнительное происхождение. Впрочем, как уверял Синелобый Билл, от его самогона еще никто не помер, и это была чистая правда.

Вскоре к Толстому Чену обратился Грязный Гарри, который продавал пушки. Известному торговцу оружием потребовались инвестиции. Разумеется, с многократной окупаемостью! Оружейный барон обсудил детали с Толстым Ченом, и они ударили по рукам. Сделка прошла успешно – вложения окупились в несколько раз! После выгодное сотрудничество продолжалось: Толстый Чен инвестировал, Грязный Гарри покупал и продавал – в результате оба разбогатели просто до неприличия.

В конце концов, к «разжиревшему» сутенеру нагрянули ребята, которые занимались «фармакологией». Дело сулило серьезные барыши, однако, если что-то пойдет не так, то всем участникам светили такие сроки, что мама не горюй! Разумеется, Толстый Чен отказался – от состояния немного толку, когда его обладатель гниет в клетке...

«Фармацевтам» это не понравилось! Они рассчитывали на деньги Толстого Чена! Более того, в Колумбии уже все уладили – оставалось только перевести оговоренную сумму дядюшке Кортесу. Но, увы для наркодиллеров, «инвестор» оказался непреклонен в своем отказе.

Так началась война преступных группировок, которая потрясла весь Тонг-Понг! «Фармацевты» всячески пакостили Толстому Чену, пытаясь отжать его бизнес, а тот в свою очередь объединился с партнерами, которые готовы были глотку порвать за своего драгоценного спонсора. Естественно, копы не вмешивались в происходящее, потому что начальнику полиции хорошо заплатили, причем обе воюющие стороны занесли по «подарочку». Ну а самый главный коп пообещал всяческую поддержку и драгдиллерам, и Толстому Чену с партнерами. Правда, на самом деле начальник полиции надеялся, что бандиты просто перебьют друг друга.

Война мафиозных группировок переросла в самый настоящий конфликт, благо у Грязного Гарри было предостаточно оружия! Городской квартал, в котором ежедневно шли перестрелки, отгородили стеной от остальной части города ради безопасности жителей. Впрочем, некоторые пытаются взорвать ее и проникнуть в запретную зону, чтобы примкнуть к одной из воюющих сторон. Говорят, и те, и другие очень недурно платят, а если подстрелить птичку покрупнее – денег хватит на всю жизнь!