Сюжет Retro Wild Christmas

Накануне того самого дня, когда весь мир отмечает Рождество, эльфы бегают, как загнанные лошади – им приходится упаковывать последние подарки и совать их в бездонный мешок Санты! А сам мистер Клаус тоже занимается делами с раннего утра. Сначала он идет проверять списки подарков, а потом отправляется в гараж осматривать сани. Там, где надо подкрутить, Санта подкручивает. Если нужно постучать – постукивает, заменить – меняет. В общем, Санта доводит сани до ума. Закончив с обязанностями автомеханика, он отправляется в сарай проведать Рудольфа и других оленей.

Рогатая компания получает увеличенную порцию корма, потому что ночью им придется хорошо поработать. Если оленям не хватит калорий, то они просто упадут посреди дороги, и тогда все – миллионы людей так и не увидят рождественских подарков, которые выпрашивали у Санты! Разумеется, такого поворота событий допустить никак нельзя.

Вечером Санта грузит в сани мешок с подарками. Потом эльфы запрягают оленей и остается только подождать заветного часа, когда следует отправиться в путь. Санта выезжает около полуночи, вздыхая и мысленно прикидывая, чем можно будет заняться, когда закончится эта безумная смена. Казалось бы, хорошо, когда работаешь всего один день в году! Вернее ночь. Да только пахать придется так, что можно копыта откинуть... вон, Рудольф и его товарищи подтвердят, если что.

Сани летают по воздуху с невероятной скоростью! Люди не видят их, но иногда могут услышать колокольчики на оленьей упряжи, которые радуют слух мелодичным звоном. Санта тоже проявляет недюжинную прыть, несмотря на лишний вес, возраст и количество подарков – эх сколько коробок приходится тащить на себе, если в доме живет много людей! В такие моменты мистеру Клаусу хочется пролоббировать закон об обязательном ограничении количества детей в семье, однако чертово правительство никогда на это не пойдет! Да и сам Санта в Конгрессе, мягко говоря, никто, а значит шансов сделать сказку былью нет совсем никаких.

Подарки получают все, независимо от возраста, национальности и политических взглядов. Санта не обделит никого! Ни демократов, которые ни на что не способны, ни сумасшедших республиканцев...черные, латиносы и азиаты тоже получат свое! В самом лучшем смысле этого слова. Да и евреи... а, нет, они обойдутся, потому что не отмечают Рождество! Пускай там себе веселятся на своей Хануке.

Санта трудится в поте лица до самого утра. Когда он отдаст последний подарок, олени будут в мыле. А сам Санта-Клаус к тому моменту уже начинает материться шепотом. Если вы, проснувшись в Рождественскую ночь, случайно услышите знаменитое «Хо-хо-хо» и грязные ругательства, произнесенные предельно тихо, то знайте – последний подарок достался именно вам!

Выполнив свой долг, Санта стегает оленей кнутом, и сани летят обратно в Лапландию. Вернувшись домой, Рудольф и другие рогоносцы едва ли не падают от усталости. Санта принимает душ, выпивает стакан виски и, ложась на кровать, засыпает пролетарским сном. Проснется он примерно вечером. Увидев хмурого босса, который нехотя кивает, мол, все прошло как надо, эльфы со спокойной душой отправляются по койкам. Возможно, вы хотите насладиться особой рождественской атмосферой прямо сейчас? Тогда испытайте удачу за одним из самых праздничных слотов на свете!