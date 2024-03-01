777 Electro Spin
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Обзор 777 Electro Spin

Количество линий
Количество линий: 5
RTP
RTP: 96.55%
Max Win
Max Win: X3000
Бонус
Бонус: нет
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Сюжет 777 Electro Spin

Доктор Клюк восторгался работами средневековых алхимиков, работавших над созданием философского камня. Разумеется, речь вовсе не о странной реликвии, генерирующий афоризмы вроде тех, которые встречаются в трудах Ницше, Канта и прочих светлых умов. Главной и единственной задачей философского камня было превращение самых разных предметов в золото. В трудах алхимиков ничего не говорилось о том, какой пробы должен получатся драгоценный металл… а, впрочем, это и неважно! Доктора Клюка гораздо больше интересовало другое – как запустить созданную машину?!

Дело в том, что он воспользовался записями гениев алхимии и воспроизвел результаты исследований времен Средневековья в современных условиях. Благодаря работе талантливого ученого на свет божий появился аппарат, значившийся в отчетах под кодовым названием Electro. Воздействие на реактив происходило следующим образом: генерировался лазер, который проходил сквозь алмаз, ограненный особым образом, далее попадал в квантовый трансмиттер и отражался прямо в нанофокусировщик, откуда падал на реактив. Короче говоря, технология предельно простая!

Реактивы, из которых должно было получаться золото, предварительно смачивались в слезах невинных дев, как и завещали средневековые мастера. Ох, чего же стоил доктору Клюку компонент, который оказалось так сложно достать, да еще и в таких объемах – наш друг выложил за бутылку целое состояние и ждал свой заказ почти месяц!

Опыты проводились с попеременным успехом. Как выяснилось позже, результат во многом зависел от угла, под которым лазер проходил сквозь алмаз. В качестве реактивов доктор Клюк использовал обычные деревяшки, привезенные с какой-то лесопилки.

Когда аппарат был запущен впервые, вместо золота получилась вишня! Самая обыкновенная доска превратилась в ягоды! Конечно, это тоже результат, правда, доктору Клюку хотелось, чтобы реактив превратился во что-то более ценное, чем пара вишен на веточке…

Чуть позже экспериментатор добавил 777 наномиллиграм нейтринной квантовой составляющей, которой у средневековых алхимиков не было и быть не могло! На этот раз результат оказался гораздо более впечатляющим: деревяшки превратились в золото! Доктор Клюк получил великолепную подкову и колокольчик.

К сожалению, больше ничего путного сделать не удалось. То есть, половина лаборатории была завалена подковами и колокольчиками, однако на этом исследования встали. Впрочем, доктор не отчаивался. Он заменил двигатель аппарата на более мощный и снова инициировал запуск…

Что тут началось! Экспериментальная машина засвистела, заскрипела и рванула, оглушив доктора! Сам он чудом остался жив, а все документы, связанные с исследованиями, уничтожил мощный взрыв. Лаборатория загорелась, но, к счастью, ассистенты успели вынести аппарат, правда, толка от этого немного – восстановление данных, содержавшихся в сгоревших отчетах, займет десятилетия…

К сожалению, доктора Клюка попросили уйти в отставку. Бесполезный аппарат переделали под игровой автомат и стали продавать самым разным казино. Сыграйте прямо сейчас, и пусть вам повезет больше, чем нашему ученому другу, который был на верном пути, но все потерял в самый последний момент!

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