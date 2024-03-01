Сюжет 777 jackpot diamond hold and win

Сэр Уилсон приобрел для своей коллекции алмаз в девяносто четыре карата. Впечатляющий камушек, ничего не скажешь! Но история огромных бриллиантов часто состоит из смертей, несчастий и преступлений... вот и этот алмаз не стал исключением из печального правила.

Сэр Уилсон даже не догадывался о том, что супруга вышла за него исключительно по расчету. А еще он понятия не имел о ее многолетней связи с дворецким. Прикинув, сколько стоит алмаз, женушка коллекционера хапнула любовника под мышку и укатила с ним, куда глаза глядят, правильно рассчитав, что вырученных денег им хватит на всю оставшуюся жизнь.

Сэр Уилсон был крайне недоволен появлением рогов. К тому же он хотел вернуть камень. Раздосадованный муж, объевшийся груш, нанял киллера для возврата алмаза и справедливой мести.

Через некоторое время убийца нашел парочку, спрятавшуюся в отдаленной африканской провинции. Как только киллер выполнил задание, он связался с сэром Уилсоном и сообщил о выполнении миссии. Кроме того, убийца похвастался, что ему удалось ликвидировать обоих одним выстрелом: дворецкий лишился достоинства и умер от болевого шока и потери крови, а неверной жене пуля попала в голову.

Киллер передал алмаз законному владельцу и, получив гонорар, исчез с горизонта. Камень снова вернулся в коллекцию сэра Уилсона, правда, через пару недель тот скончался от инфаркта. Все состояние миллионера досталось его брату. Увы, тот не долго радовался – не прошло и недели, как господь прибрал его душу, послав благословенный инсульт.

Огромное состояние перешло в руки сына покойного – Винсент был приятно удивлен внезапно свалившемуся богатству, хотя, конечно, для виду поплакал у гроба папеньки и притворялся, будто бы скорбит о нем самым безутешным образом. Впрочем, тяжелая утрата как-то не мешала ему развлекаться с падшими женщинами и устраивать вечеринки с порошком, который не предназначен для стирки белья.

После смерти отца Винсент жил на широкую ногу. Он забросил папенькин бизнес, переложив все дела на плечи управляющего, и тот прибрал компанию, обделав гнусное дельце совершенно законным образом. Винсент проклял его, однако тот лишь пожал плечами и приказал охране выставить бывшего босса, запретив пускать его в здание.

Облапошенный раздолбай продолжал прожигать отцовские деньги, пока не потратил последний доллар. У него остался только алмаз размером в девяноста четыре карата, который тот решил продать. Покупатель нашелся быстро, однако он оказался не совсем честным парнем: в дом Винсента забрались грабители, укравшие камень и оборвавшие жизнь его хозяина быстрым ударом ножа.

Алмаз сэра Уилсона буквально пропитался кровью. К прочим жертвам добавился и тот прохвост, который увел камушек у Винсента чужими руками: его нашли мертвым, сжимающим сокровище в руке – сердце покойного отказалось работать дальше без объяснения причин...

Алмаз и прочее имущество досталось его сыну – молодому человеку по имени Генри, который очень любил играть на деньги с опасными людьми. Ну а гангстеры, прознав о богатствах парня, ободрали его как липку. Правда, их босс решил сразу же избавиться от алмаза, зная о том, сколько людей из-за него погибло.

Разумеется, он не собирался подарить камень первому встречному. Алмаз превратился в джекпот на турнире, который проводится в игорном клубе «777». Кстати, вы тоже можете побороться за великолепный бриллиант размером с кулак, если, конечно, вас не пугает его история!