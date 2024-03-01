Сюжет Return of the Green Knight

Сэр Родерик закопал тело падшего Зеленого рыцаря, который совсем недавно разорил целую деревню, убивая все живое. Даже кошек и собак не пощадил, одно слово – злодей! К счастью, графиня отправила благородного рыцаря упокоить древнее зло. Разумеется, сэр Родерик справился, ведь у него был магический топор и сердце, наполненное отвагой! И мозг, одержимый жаждой наживы – графиня пообещала неплохую награду за упокоение чудовища...

Сэр Родерик саданул коня шпорами в бока и тот поскакал домой. Правда, через несколько шагов его верный друг запнулся и упал. Лошадь сломала ногу, а всадник разбил голову. Сэр Родерик умер быстро, хоть и очень болезненно! Его душа мгновенно отправилась в рай. Тем временем дух Зеленого рыцаря, летавший неподалеку, устремился к телу, которое еще не остыло. Он нашел себе новую оболочку, и она была ничуть не хуже прежней!

Злобный дух вселился в ныне покойного сэра Родерика. Он встал, убрал вытекающие наружу мозги и пошел раскапывать тело Зеленого рыцаря, чтобы забрать доспехи. На меч ему было наплевать, потому как зачарованный топор, принадлежавший сэру Родерику, оказался гораздо лучше.

Раскопав собственную могилу, Зеленый рыцарь переоделся. Он вздохнул, уронив скупую мужскую слезу на свое тело, которое лежало мертвее мертвого, а потом зарыл, решив больше не вспоминать о былом.

Восставший Зеленый рыцарь нашел в мозгу своего нового тела воспоминания о графине. Он решил поехать в замок, который намеревался захватить. Естественно, монстр собирался всех убить, кроме графини – аппетитную дамочку ему хотелось оставить для собственных утех.

Инфернальный всадник свистнул коня, у которого из ноздрей вырывалось зеленое пламя. Скакун покойного сэра Родерика, которых до сих пор валялся неподалеку со сломанной ногой, увидев адское создание, мгновенно околел, и его душа отправилась вслед за хозяином. Впрочем, может быть, для лошадей есть отдельный рай, кто его знает!

Зеленый рыцарь запрыгнул на коня и поскакал к замку графини, мечтая о том, как повеселится в ее опочивальне. Когда он подъезжал, стража, стоявшая на стенах, заорала изо все мочи, чтобы часовые, дежурившие внизу, поскорее закрывали ворота. Надо сказать, они позаботились о безопасности очень вовремя!

Зеленый рыцарь не мог пробить массивные дубовые ворота, как ни старался. Наконец до него дошло, что замок придется брать осадой, потому как волшебный топор оказался совершенно бесполезен против каменных стен. Да и ворота с ним тоже не возьмешь...

Отважный сэр Робин решил спуститься с замковых стен и зарубить Зеленого рыцаря своим мечом. Он мечтал произвести на графиню впечатление, но зловещий выходец с того света просто разрубил несостоявшегося героя. Скинув части сэра Робина в ров, наполненный водой, Зеленый рыцарь спросил, есть ли еще смельчаки?

Сэр Филипп поправил свою тиару, которая съехала, когда он открыл рот, увидев кончину доблестного рыцаря. Впрочем, тот действительно был не самым умным воином, а, значит, туда ему и дорога! Сэр Филипп попросил волшебницу, служившую графине, наделить его меч магической силой. Колдунья, согласно кивнув, занялась оружием доблестного воина.

Через полчаса сэр Филипп получил зачарованный меч. Вооружившись, он спустился с замковых стен, подбадриваемый стражей, которая изрядно струхнула от одного только вида Зеленого рыцаря.

И тут началась такая битва! Барды могли бы прославлять ее в веках, но их рядом и близко не было, поэтому вряд ли потомки узнают что-то, кроме слухов. Но даже самые отъявленные сплетники расскажут о том, что Зеленый рыцарь пал от руки сэра Филиппа.

Позже волшебница графини упокоила дух Зеленого рыцаря, а его тело забрала себе для исследований. Теперь злобный монстр расчленен и благополучно распихан по банкам, которые стоят в подвале на полочках.