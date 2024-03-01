Сюжет 81 Frutas Grandes

Вы слышали о легендарной коллекции «81 крупный фрукт»? Да, той самой, которую, если верить легендам, изготовил ювелир Луи Соммерс! Проклятье, такая фруктовая корзина стоит миллионы! Но, конечно, руководство Главного лондонского музея никогда не отдаст ее ни в хорошие, ни, тем более, в плохие руки. Многие люди искренне верят в то, что старина Соммерс был ювелиром от бога, однако, они, мягко говоря, ошибаются! А правда такова...

Луи Соммерс стал хозяином ювелирной мастерской после смерти отца, который был известен как настоящий умелец. А его сын... ну, в общем, Луи Соммерс не унаследовал мастерство своего папаши. Ювелир из него получился так себе. Конечно, со временем он подтянул свои навыки до приемлемого уровня, однако звезд Луи с неба не хватал. Обычно к нему приходили за недорогими украшениями. Бизнес Соммерса младшего развивался потихоньку и как-то существовал, ведь спрос на дешевую «ювелирку» попроще есть всегда. Все шло относительно неплохо до тех пор, пока мастер средней руки не обзавелся репутацией простофили, потеряв бриллиант, который клиент отдал ему для обработки.

Луи Соммерс клятвенно заверял владельца драгоценного камня, что его просто обокрали! К тому же, он компенсировал ему пропажу до последнего шиллинга. Недовольный клиент ушел, проглотив отговорку, благо деньги помогли уладить назревающий скандал. Ювелир-растяпа сохранил репутацию и продолжал работу...

Правда, компенсация влетела Луи Соммерсу в весьма приличную сумму. Он перерыл всю мастерскую, лелея надежду найти камень, из-за которого понес значительные убытки. Увы, обнаружить пропавший бриллиант не удалось. Луи Соммерс не мог понять, как такое вообще произошло! Да, он не самый искусный ювелир в Лондоне, но совсем не идиот, а потерять драгоценный камень способен разве что полный кретин!

Досадное происшествие определено забылось бы со временем, если бы не одно «но»: бриллианты продолжали исчезать – камни, перешедшие Луи по наследству от папаши. И простофиле было понятно, что кто-то повадился воровать добро, нажитое непосильным трудом покойного отца.

Соммерс устроил слежку, спрятавшись за шкаф. Он с нетерпением ожидал увидеть чертову крысу или проклятущую мышь, повадившуюся таскать драгоценности, и хотел прибить ее молотком! Соммерс сидел за шкафом до глубокой ночи и уже собирался вылезать, плюнув на несостоявшуюся охоту, как друг появился он – из-за комода вылез маленький бородатый гном и осторожно пробрался к тайнику, в котором лежали отцовские бриллианты...

Разгневанный ювелир выскочил и ухватил карлика за бороду. Тот попытался вырваться, однако безуспешно, более того, Луи Соммерс схватил со стола нож и отрезал бессовестному воришке бороду! Гном умолял отпустить его и вернуть самое дорогое, однако ювелир запихал бороду в карман, категорически отказавшись возвращать ее, пока вор не принесет бриллианты. Ну что поделать? Карлик вернул украденное, потому как гном не может жить без бороды – иначе засмеют и перестанут уважать!

Хорошенько подумав, Соммерс потребовал еще и компенсацию за потраченные нервы. Гном согласился – он был готов на все. Ворюга вернул украденные бриллианты и принес мешок крупных фруктов, изготовленных из драгоценных камней – карлик и его друзья затащили сокровища в подвал, а потом сгинули, едва только их товарищ получил свою бороду обратно. Повезло прохвосту! А Луи Соммерс выдавал ювелирные фрукты за свои работы до конца дней. Впрочем, и на смертном одре он тоже не признался, что сделал их вовсе не он...