Сюжет 9 Burning Stars

Доктора Вильсона в очередной раз вызвали члены правления. На этот раз боссов наверху заинтересовали чрезмерно раздутые бюджеты некоторых экспериментов, которые могли бы обойтись Национальному институту астрономии и космоса гораздо дешевле! Технически придраться было не к чему, однако в правлении сидят не совсем конченые тупицы, и все прекрасно понимали, что доктор Вильсон попросту раздул сметы, а оставшиеся деньги умело списал на разные нужды. Ему прозрачно намекнули, если хитрец в ближайшее время не докажет свою полезность миру науки каким-нибудь великим открытием, то ему придется выйти на пенсию, если, конечно, не удастся возбудить дело о растрате – а таким случае им займется Фемида со всеми вытекающими последствиями.

Светило науки был крайне огорчен таким поворотом событий. Хорошо, что ему довелось обнаружить новую планету в галактике Сигма-3, которую ученый назвал Иммениум. И, что интереснее всего, она была обитаема!

Нет, конечно, никаких гуманоидов, головоногих и прочих инопланетян на ней обнаружить не удалось. Тем не менее, на Иммениуме присутствовала скудная флора и фауна – на уровне бактерий или что-то вроде того. В целом, обитаемая планета представляла определенный интерес для науки, однако недостаточно просто показать боссам планету в телескоп, мол, вот, посмотрите на мое открытие! Нужен, как минимум полный технически ответ со всеми данными...

Доктор Вильсон решил запустить нанозонд, правда, после грандиозных растрат вряд ли кто-то доверит ему хоть что-то более ценное, чем авторучка, поэтому светилу науки пришлось обратиться к старому приятелю, работавшему в лаборатории на соседнем этаже. Пришлось дать ему пару драгоценных камней в залог... разумеется, не своих собственных, а из оптической системы запасного телескопа, которые оставался невостребованным много лет. Короче говоря, никто не узнает о хитром маневре, являющемся вообще-то веским поводом для увольнения!

Приятель дал доктору Вильсону комплексный нанозонд, разделяющийся на девять модулей. С помощью такого устройства сравнительно небольшую планету можно было исследовать менее, чем за час. Оставалось только запустить зонд в космос и направить к планете Иммениум, что ученый, собственно, и сделал.

Через четыре дня аппарат достиг цели. Нанозонд приземлился на поверхности Иммениума и отправил сигнал о готовности начать работу. Доктор Вильсон тотчас бросился за терминал управления аппаратом, чтобы поскорее совершить великое открытие, ради которого его не уволят и не отдадут на растерзание слугам закона. Ученый сразу разделил нанозонд на девять модулей и запустил в автоматическом режиме сбора данных.

Прошел почти час, устройства закончили анализ планеты – оставалось только собрать их в единое целое и запустить формирование отчета. Казалось бы, репутация великого ученого, который любит тратить чуть больше других, спасена, но вдруг произошло немыслимое...

Планета Иммениум запылала и через пару мгновений ее разнесло на девять пылающих звезд. К счастью, находившиеся на них модули остались целы и невредимы – их специально разрабатывали для эксплуатации в экстремальных условиях! Вот только как теперь доктору Вильсону собрать их воедино? Похоже придется отправить какого-нибудь астронавта, который заберет модули с помощью наномагнита – подлетать на опасное расстояние не нужно! Может быть, вы попробуете? Доктор щедро вас вознаградит, если дело выгорит!