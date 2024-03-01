Сюжет Holly Jolly Bonanza

Ну, вот, дорогие мальчики и девочки, приближается Рождество! Наверняка старый черт по имени Санта опять подарит вам какую-нибудь ерунду, эх! Но не спешите ругать старика – он здесь не при чем...

Сейчас я вам открою страшную тайну – всю эту белиберду вам дарят родители, а Санта мимо вашего дома даже не проезжал на своих санях! Понимаете, это не просто добрый дедушка, который мечтает подарить всем подарки, а волшебный дух, созданный... да кто его знает, кем! И подход к нему нужен особый.

На самом деле Санта-Клауса зовут Холли Джолли, что бы это не значило. Его следует вызывать с помощью священных ритуалов. Собственно, подарок, который вы получите от Холли Джолли, напрямую зависит от выбранного обряда. Например, евреи любят золото больше родных детей, поэтому у них популярен ритуал рождественской звезды. Если вы все сделаете правильно, то утром под елкой вас будет ждать увесистый деревянный сундук, набитый старинными дублонами. Разумеется, речь о золотых монетах, а не о мексиканских долларах или других аналогах туалетной бумаги, которые тоже годятся лишь известно, для чего.

Сначала на елку следует повесить звезду. Потребуется золотая или в крайнем случае позолоченная. Придется потратиться, но что поделать! Звезду следует установить на вершину рождественской елки. Когда все буде готово, начинайте водить хоровод, приговаривая что-нибудь вроде «Холли Джолли, приди!» – и все в таком духе. Только не ругайте Санту, и обзывайте всякими непотребными словами, выпрашивая при этом подарок...

Затем украсьте елку разноцветными шарами. Будет очень хорошо, если на них изображены карточные масти – это прямо-так идеально! Бог его знает, как Холли Джолли с ними связан, но так оно и есть.

Слева от елки следует положить игрушку среднего размера. Можно взять куклу, чертового зайку или медвежонка. Просто посадите игрушку слева и оставьте. Больше ее не трогайте, пока Холли Джолли не принесет вам сундук золотых монет!

Справа от елки поставьте прозрачный шар из стекла или пластика. Внутри него обязательно должен быть снеговик! Любой, желательно похожий на блаженного идиота с морковкой вместо носа, которую следовало бы поставить не туда, где она есть, а чуть ниже пояса. Перед Рождеством таких продают в каждом втором магазине. Просто оставьте игрушку справа и не трогайте, пока не увидите под елкой заветный подарок. Впрочем, тогда, вам, скорее всего, будет на нее наплевать.

В половину двенадцатого вечера возьмите в руки золотой колокольчик и позвоните тринадцать раз. Конечно, на него придется потратиться, но это вовсе не повод для расстройства – в итоге получите гораздо больше!

Выполнив ритуал, отправляйтесь спать. Помните, до самого утра нельзя ни подходить к елке, ни смотреть на нее! Иначе не видать вам сундука, как своих ушей. Если необходимо, заранее позаботьтесь о том, чтобы не ходить в уборную до утра. В крайнем случае возьмите к себе в спальню ночной горшок или просто откройте окно и сделайте ваше черное дело.

Утром вы увидите под елкой великолепный подарок от Холли Джолли! Теперь понимаете, почему евреи такие богатые? Если каждый год получать по такому сундуку, то можно стать Ротшильдом или Рокфеллером, ей-богу...