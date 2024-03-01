Сюжет Big Bang

Этой ночью доктор Кларк ворочался в постели, соображая, чтобы еще такое «втюхать» дуракам из правления! Проклятые «толстосумы» никогда не пожертвуют ни доллара ради науки, однако стоит только предложить им товар, который, без сомнения, купят, и все – кошельки охотно раскрываются, прямо как уста молодой ассистентки, мечтающей сделать головокружительную карьеру... впрочем, это уже совсем другая история!

Пытаясь придумать очередной проект, на который дадут кучу денег, доктор Кларк перебирал в голове все возможные и невозможные варианты. Сначала он подумал об апргрейде протоновых двигателей, но, вспомнив, о сложностях с платежами NASA, плюнул – да осла проще заставить говорить, чем хоть немножечко распилить гонорар и как-нибудь провести мимо вездесущего носа налоговой инспекции! Да и дорабатывать там нечего, ведь последствия реакция микроядерного взрыва, на котором все и держится...

И тут доктор Кларк прекратил чесать, там, где чесалось – его осенило! А, действительно, почему бы не устроить не «микро», а «мега» ядерный взрыв, как тот, благодаря которому появилась наша солнечная система?! Нужно только провернуть этот фокус еще раз и вот она – новая вселенная, принадлежащая спонсорам, инвестировавшим в проект миллионы хрустящих зеленых бумажек!

Естественно, столь масштабный проект следует развернуть за пределами нашей галактики, потому как иначе чертово правительство не даст спокойно работать. А если еще о нем узнает и проклятая иностранная разведка, которая по закону жанра, просто обязана сыграть роль мирового зла... в общем, кошмар!

В голове доктора созрел дерзкий план: почему бы просто не устроить большой взрыв где-нибудь подальше от солнечной системы? Конечно, формирование новых планет займет тысячелетия, да только зачем «умникам» из правления об этом знать?! Проще наобещать им, что лет через семьдесят они уже смогут высадиться и прогуляться по собственным планетам, пусть и в скафандре с кислородным баллоном. Ну а за срок этот кто-нибудь да умрет, хоть инвесторы, хоть великий комбинатор, который прекрасно умел зарабатывать на науке...

Всю ночь доктор Кларк обдумывал свой проект. Уснув под утро, он мысленно любовался количеством нулей на счете в швейцарском банке и думал о том, как облечь совершенно безумный план в более-менее приемлемую обертку из фактов, научных доказательств и прочих всяких констант. Нет, ну ведь дали же они денег на исследование альфа-сингулярности и разработку квадратных мыльных пузырей?! Вот, то-то же!

Через несколько дней члены правления увидели презентацию безумного замысла. Многие из них захотели стать обладателям собственной планеты, а то и не одной – большинство «толстосумов» проголосовали за! Доктор получил весьма внушительный аванс – взглянув на чек, он был по-настоящему поражен и даже откровенно хрюкнул, несмотря на научные звания.

Подготовка к основному этапу проекта длилась несколько месяцев. За это время команда первоклассных ученых разработала нанокорабль, оснащенный нейтронными двигателям, развивающими сверхсветовую скорость за считанные секунды! Ученым мужам оставалось только найти человека, который согласится стать пилотом мегатехнологичного аппарата, слетает в соседнюю галактику и взорвет там большую ядерную бомбу, а потом вернется обратно.

Сначала ответственную задачу хотели доверить лабораторной обезьянке Бо-бо, но макака только сожгла прототип нанокорабля. Предприимчивому доктору Кларку и его команде не обойтись без героя! Возможно, вы согласитесь им стать? Разумеется, за вознаграждение!