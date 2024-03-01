Сюжет Fire Temple: Hold and Win

Далеко-далеко в джунглях стоит храм огня. Это самый настоящий памятник истории, который скрыт от людских глаз в чаще джунглей, где много лет не ступала нога человека. Храм огня – огромный комплекс, в центре которого возвышается главная башня высотой в два этажа. Некоторые факелы до сих пор горят, словно говоря, что боги еще не покинули это место. Возможно, среди каменных стен, покрытых зеленым мхом, все еще обитают духи, скрывающие храм огня от глаз людей?..

На первый взгляд кажется, будто здесь живут только дикие животные. Волки, пантеры, тигры и прочие коренные жители джунглей – кого только не встретишь в окрестностях! Но, самое главное, здесь нет ни малейших признаков человеческой цивилизации.

Многие искатели приключений пытались найти храм огня. Любители легкой наживы прекрасно знали о том, что там должно храниться золото и драгоценные камни, которые местные племена приносили богу огня в качестве подношений. Конечно, тот требовал еще и кровавых жертв, но кого эти несчастные теперь интересуют, спустя столько-то лет...

Найти храм огня, мягко говоря, не просто. Мало того, что он находится в сердце джунглей, так его еще и охраняют дикие звери. Антилопы, кажущиеся совершенно безобидными, ускачут прочь, едва завидят случайного путника, но вскоре вместо них явятся хищники – волки и пантера, которые ни за что не пустят чужака к святилищу! А следом за ними придут медведи и тигры, живущие во дворе храма огня. Говорят, в них вселились древние духи, наделившие клыкастых хищников небывалой силой, ловкостью и быстротой!

Бестелесные создания, обитающие в заброшенном святилище, много лет назад покровительствовали племенам, живущим в окрестностях. Духи защищали их от диких зверей, болезней и самых разных несчастий, которые могла свалиться на голову человека. Ими повелевал бог огня, и ему подчинялись все духи, обитающие в святилище.

Идиллия продолжалась до определенного момента, пока у людей не появились радости цивилизации: лекарства и прочие медикаменты, огнестрельное оружие и желание поскорее убраться из джунглей. Жизнь в диком лесу, мягко говоря, не сахарная, а цивилизация манила племена своими благами, призывая уйти из обжитых мест, плюнув на храм огня и всех живущих в нем богов. Собственно, люди так и сделали...

Обитатели святилища восприняли это как предательство. С тех пор боги зареклись иметь дело с людьми, которые оказались весьма ненадежными адептами. Правда, искатели приключений напротив очень желают встречи с высшими силами, вернее с теми сокровищами, которым им когда-то принесли последователи. Вероятно, в храме лежат миллионы или даже миллиарды долларов!

Вопрос в другом – как их заполучить? Никто из местных, живущих неподалеку от первозданных джунглей, не возьмется отправиться на поиски святилища, потому как обратно, как правило, не возвращаются. А те, кто смог вернуться, так и не нашли забытый храм.

Впрочем, мы можем показать вам, где находится святилище бога огня. Правда, это будет очень опасное путешествие! Вам предстоит встретиться с дикими зверями и духами, которые настроены к людям не слишком-то дружелюбно. Но разве это остановит настоящего любителя легких денег? Нет, ни в коем случае? Ну тогда вперед за миллионами и миллиардами, которые ждут своего часа в заброшенном храме!