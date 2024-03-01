Thor Infinity Reels
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Обзор Thor Infinity Reels

Количество линий
Количество линий: нет линий
RTP
RTP: 96.2%
Max Win
Max Win: X3956
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Thor Infinity Reels

Военачальник Йотельтейм, правивший городом, названным в его честь, отправился со своими викингами в древний храм и обнаружил там известный артефакт – бочонок пива, благословенный самим Одином! В нем никогда не кончался пенный напиток, без которого настоящему воину жизнь не мила.

Доблестные войны возвратились домой. Началась грандиозная попойка, продолжавшаяся почти месяц. Хорошо, что в какой-то момент Йотельтейм протрезвел и догадался спрятать бочонок под замок! В противном случае бесконечный источник пива мог бы довести несколько десятков славных викингов до белой горячки. А там и до потери власти недалеко, потому что враг не дремлет...

Беспокойство Йотельтейма было не беспричинным: мудрый правитель опасался коварного Тринисдира, мечтавшего захватить соседей. К счастью, враг боялся открытого столкновения с равноценной армией: в случае сражения обе стороны понесут страшные потери – и проигравшая, и победитель. У последнего в лучшем случае останется с десяток воинов, и охранять город станет попросту некому...

Тем не менее, Тринисдир пакостил Йотельтейму при каждом удобном случае. В один прекрасный день слухи о волшебном бочонке дошли и до его трона. Разумеется, ему тоже захотелось заполучить себе такой полезный артефакт! Тринисдир отправил переговорщиков в Йотельтейм, однако обладатель бесконечного бочонка послал их на все четыре стороны, причем сделал это в нецензурной форме, что, конечно, было очень обидно. Надувшиеся переговорщики вернулись обратно с пустыми руками.

И вот Тринисдир впервые решился на открытое противостояние! Он собрал союзников, сколько мог, и отправился на войну. Соратникам хитрый правитель дал право забрать все, что им удастся найти в захваченном городе, кроме бочонка. Конечно, союзники Тринисдира ничего не знали об особом артефакте и не претендовали на бесконечный источник пива.

Две армии сошлись на Холодной равнине. Тринисдир последний раз отправил переговорщиков, надеясь, что Йотельтейм согласится продать бочонок Одина, но тот лишь в очередной раз послал приспешников своего врага, куда подальше.

Началась битва не на жизнь, а насмерть! Еще бы, ведь бесконечный бочонок пива стоял сотни, нет, тысячи и даже миллионы жизней! Через некоторое время Тринисдир и его союзники начали теснить Йотельтейма, у которого было гораздо меньше солдат. Понимая, насколько малы шансы выстоять в битве против тысяч врагов, он воззвал к Тору.

Бог, который обожает пиво и сражения, откликнулся на зов! Небеса разверзлись, и тот спустился на землю в своей колеснице, запряженной двумя огромными козлами. Ход сражения переменился, едва Тор ступил на землю. Некоторые союзники Тринисдира тут же бежали с поля боя, едва увидели того, кто сражается плечом к плечу с их противником.

Вскоре один из асов прогнал врагов. Остатки армии Тринисдира бежали вместе со своим предводителем, которого разбили в пух и прах. Убив последнего врага, Тор подошел к Йотельтейму и потребовал отдать ему бесконечный бочонок. Тот, конечно, всячески юлил и пытался сопротивляться, но спорить с богом бессмысленно и опасно – вдруг он внезапно рассердится и заберет артефакт силой! Йотельтейм отдал источник бесконечного пива, и Тор погрузил его к себе в колесницу. Викинги провожали древнего бога со слезами на глазах, понимая, что таких попоек, как та, которую они еле пережили, больше никогда не будет!

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