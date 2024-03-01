Сюжет 9 Coins Halloween Edition

Приближался Хэллоуин! Начало той самой ночи, можно сказать, было прямо на носу. Все желающие уже нацепили костюмы самых разных образин и пошли гулять. А некоторые люди остались дома, наплевав на праздник, например, Бен. Он недавно прикупил себе дом – двухэтажный особняк, довольное старенький, но все еще крепкий. Теперь хозяин лежал в гостиной на диване и думал о том, чем бы занять себя в эту дурацкую ночь, тем более, бессонница подкралась так некстати!

До праздника Бен успел разобраться только на первом этаже. А ведь еще были комнаты на втором, в которых царил бардак, к тому же чердак тоже напоминал самый настоящий склад хлама. Теперешнему владельцу дома предстояло навести порядок везде...

Бен встал с дивана и направился к лестнице, чтобы подняться на чердак. Там он обнаружил столько всякой всячины! Передвинув тяжелую тумбу, Бен обнаружил дверцы в полу, сделанные из дерева, выкрашенного в красный цвет, на которых висел ржавый замок. Недолго думая, он сходил за фомкой и избавился от него ловким ударом! К его глубокому удивлению, за этими дверцами оказались еще одни – только уже зеленого цвета. Бен сбил второй замок и с интересом заглянул внутрь, надеясь обнаружить что-нибудь ценное.

В тайнике лежали девять золотых монет, на которых были выгравированы слова на латыни. Бен с осмотрел находку, позабыв о том, зачем пришел на чердак, и спустился вниз. Он разглядывал монеты со всех сторон. На них были выгравированы разные слова, правда, шут его знает, что они значили – по-крайней мере, переводчик в интернете так и не смог предложить ни одного путного варианта.

Бен почитал написанное на монетке с цифрой «1», пожал плечами и продолжил рассматривать находку – возможно, эти девять сокровищ стоили немалых денег! В любом случае он решил отложить уборку как минимум до завтра. Сначала имело смысл заглянуть к антиквару-оценщику, а потом уже и исходить от мнения эксперта.

Бен сам не заметил, как уснул. Ночью его разбудило тихое дыхание в лицо – он открыл глаза и увидел тыкву, левитирующую в воздухе! Бен вскрикнул, но внезапный гость тут же успокоил его и показал на стол, где лежало уже не девять, а восемь монет. Оказалось, хозяин дома вызвал странного духа, прочитав заклинание. И одна монета исчезла...

Тыква спросила, чего тот хочет? Бен быстро пришел в себя и спросил, как выплатить кредит за купленный дом?! Дух приказал следовать за ним и полетел на второй этаж особняка. В одной из комнат странный гость остановился у картины, заросшей пылью. Бен отодвинул ее и увидел дверцу сейфа. Тыква подсказала код и исчезла.

Бен открыл сейф и обомлел – внутри лежали бриллианты и золотые слитки! Кто бы мог подумать, что бывший владелец этого дома оставил после себя такое богатство! Теперь рассчитаться с проклятым кредитом – раз плюнуть...

А монеты Бен убрал туда же, откуда взял. Теперь их осталось восемь, но спешить не стоит – очевидно духа, приходящего в виде тыквы, стоит вызывать только в самых сложных ситуациях, когда решить самому уже ничего не получится. Интересно, сколько этих монет было изначально и где бы взять еще, если такое возможно?! Впрочем, вам не нужно задаваться таким вопросом, ведь вы можете получить их сейчас и разбогатеть!