Сюжет Asgardian Stones

Лотар бы настоящим викингом! Крепкий, бородатый воин больше всего на свете обожал драться и пить медовуху! За один вечер он мог уговорить целую бочку в одну персону, удивляя товарищей, которые радостно улыбались и одобрительно хлопали.

В один прекрасный день темные боги дернули Лотара завести жену. Он нашел себе настоящую красавицу, сыграли свадьбу и, казалось бы, все – вот она, идиллия! Но нет, темные боги не просто так ввергли отважного воина в пучину безнадежного существования, в которой пребывают женатые мужи...

Жена постоянно требовала денег, а когда у Лотара появилось двое маленьких наследников, начался самый настоящий финансовый кризис! Отважный воин взывал к Одину и другим богам, прося помощи.

Наконец высшие силы сжалились над многодетным отцом: во сне Лотару явилась валькирия и показала ему путь в Асгард, где хранились камни Стражей. Стоило только любому из смертных прикоснуться к священным стелам, на которых были высечены Один, Фригг и другие боги, как его самое сокровенное желание тут же исполнялось.

Сражения в последнее время случались крайне редко, грабить проигравших особенно не получалось и с деньгами настала полная беда! Проснувшись от воплей недовольной жены, которая снова требовала денег, Лотар плюнул на все и отправился в путь. К счастью, карта, нарисованная валькирией, прекрасно сохранилась в его голове.

Валькирия показала викингу храм, над которым сияла звезда божественной силы. Цель путешествия Лотара находилась высоко на горе, до которой ему предстояло добраться – а иначе никак, потому что в противном случае его семейная жизнь закончится разводом и алиментами! Что ни говори, а темные боги знают, как испортить существование любого славного воина!

В какой-то момент Лотару показалось, что его ждет легкая прогулка, но вдруг на пути ему встретился огромный снежный человек! Йети рычал громко, грозно, но не долго – отважный викинг «угостил» его молотом и преспокойно направился дальше, пнув шерстяную тушу.

Не прошло и получаса, как Лотар встретил короля мамонтов, который тоже получил на орехи. И шайка ледяных зомби, и сборище скелетов, и разбойники, которые на фоне всех остальных напастей вообще казались мелкими сошками. Лотар сокрушал грозным молотом черепа, жалея лишь о том, что деньги достаются совсем не так просто, как победы на поле брани! Наверняка, работу тоже придумали темные боги – разве можно «пахать» пять дней в неделю, а отдыхать всего лишь два!

Наконец отважный викинг пришел в Асгард. Он поднялся на вершину огромной горы, над которой сияла та самая волшебная звезда, вошел в храм. Недолго думая, Лотар направился к камню Одина – у кого же еще просить самых разных щедрот, как ни у отца всех богов?!

Коснувшись магического камня, он сначала подумал о деньгах, потом об алмазах, потом о других сокровищах, не зная, чего загадать и разрываясь между возможными вариантами! В итоге викинг попросил Одина избавить его от проблем... и в одно мгновении он оказался у себя дома. Вокруг не было никаких признаков присутствия жены и детей, а кольцо с его пальца бесследно исчезло. Осознав, что произошло, Лотар восславил Одина и пообещал больше не принимать судьбоносных решений после целого бочонка меда.

Викингу удалось изменить свою жизнь к лучшему благодаря магическим камням! Возможно, и вам повезет добраться до них, и тогда боги озолотят вас в прямом смысле этого слова!