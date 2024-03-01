Сюжет Aztec Gods

Ацтекский пантеон состоит из нескольких десятков богов, отвечающих за самые разные сферы нашей жизни. Немало, согласитесь! Простой ацтекский крестьянин, который и писать-то толком не умеет, не смог бы запомнить всех богов при всем желании. Впрочем, как выяснили ученые, знать весь пантеон поименно было совсем не обязательно – достаточно поклоняться верховной «восьмерке», а к остальным можно просто относиться с глубочайшим уважением.

Уицилопочтли был богом войны. Он постоянно воевал со своими сестрами и благословлял любой конфликт в мире смертных, который мог бы привести к кровопролитию. Ацтеки поклонялись Уицилопочтли, чтобы тот помогал им выигрывать войны с соседями.

Бог Тескатлипока управлял ночным небом и временем. Именно ему ацтеки приписывали власть над памятью предков, которую тот мог хранить вечно или стереть из Книги мироздания, если они или их наследники окажутся недостойными. Тескатлипока чаще всего являлся смертным в облике ягуара.

Бог Кетцальокатль создал книги и календари. Его естество состояло из змеиного и птичьего начала. Именно этого боги ацтеки считали покровителем наук. Кетцалькоатль иногда являлся смертным в видео огромного зеленого змея.

Богиня Коатликуэ родила звезды и луну. Ее влияние распространялось на войну, деторождение и сельское хозяйство. Эта богиня также была матерью Уицилопочтли.

Бог Тонатиух сражался с тьмой каждый день. Именно благодаря ему на небе появлялось солнце! Время о времени Тонатиуху требовалось восстанавливать силы, которые тот получал из теплой человеческой крови. Плененных ацтекских воинов частенько ожидала участь жертвы для Тонатиуха. Впрочем, когда племена особенно сильно нуждались в покровительстве бога солнца, жрецы приносили в жертву и соплеменников. Участь жертвы обычно ожидала преступников и прочих людей, провинившихся тем или иным образом, например, засмотревшихся на «филейные» части тела супруги вождя.

Бог Тлалок давал дождь, благодаря которому посевы всходили, и племена собирали хороший урожай. Если ему казалось, что смертные поклоняются ему без должного благоговения или и вовсе забыли о ритуалах, то он наказывал их засухами и бурями.

Богиня Чальчиухтликуэ властвовала над водной стихией, а также покровительствовала новорожденным и находящимся во чреве матери. Ацтеки совершали в ее честь грандиозные пиры, сопровождавшиеся кровопусканиями и жертвоприношениями. Среди верховных богов Чальчиухтликуэ была единственной, ради кого убивали женщин и детей.

И последним в «восьмерке» верховных богов был Ксипе Тотек, который наделял землю плодородными свойствами. Благодаря его силе даже глина могла превратиться в почву, пригодную для земледелия. Когда ацтеки праздновали день Ксипе Тотека, к большому камню привязывали пленника, давали ему в руки ритуальный нож и заставляли сражаться с воином. Разумеется, последний бы свободен от каких-либо пут и был обречен на победу над несчастным, с которого после смерти снимали кожу.

Кто его знает, существовали ли ацтекские боги на самом деле или это просто вымысле, что скорее всего, однако вы все равно можете побывать в их мире и почувствовать себя гостем племени. А заодно и хорошо заработать, если повезет!