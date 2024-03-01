Сюжет Lure of Fortune

Фульман частенько ловил рыбу в том самом заливе. Он приплывал туда ни свет, ни заря и возвращался к обеду с хорошим уловом. Остальные рыбаки предпочитали не совать носа в пустынную бухту из-за дурной славы. Лет двадцать назад там произошел взрыв, да такой сильный, что вся рыба в окрестных водах просто всплыла брюхом кверху.

Говорят, будто правительство затеяло испытания какой-то сверхмощной бомбы. Хотя есть и другое мнение, якобы взорвалась подлодка, на которой перевозили секретные материалы, технологии и образцы. Неизвестно, из-за чего произошел взрыв, но все остальные больше не совали туда носа – мало ли, вдруг там радиация или споры коммунизма...

Но Фульман был не такой, как эти здравомыслящие трусы, он – находчивый парень! В заливе ему попадалось немало рыб, напоминающих фугу, правда, совсем не ядовитых. В последнее время Фульман замечал странный свет, исходящий от струйки, когда приходил в уборную и делал свои дела. Но так было даже веселее – можно не включать свет, все равно не промахнешься мимо фаянсовой бездны!

Любой опытный рыбак понимает, насколько важна приманка. Вот и Фульман знал прописную истину, поэтому решил взять кое-что «повкуснее». Он хорошенько потратился в рыболовном магазине и поплыл в залив, надеясь поймать если не Моби-Дика, то хотя бы дальнего родственника кашалота.

Только Фульман забросил удочку, как началось чертово веселье! Сначала он доставал гигантских червей, смотревших на него большими глазами и улыбавшихся, словно блаженные идиоты. Добыча показалась рыбаку более чем странной! Правда, никаких поводов бить тревогу не было – черви вели себя совершенно безобидно. Они просто лежали на дне лодки, пока Фульман не выкинул их обратно в море.

Потом на вкуснейшую приманку стали попадаться ящерицы со странным прибором на голове. Добычу время от времени било током! К счастью, несильно – Фульман убедился в этом сам, когда ухватил одну из ящериц за хвост.

И вот удочка изрядно потяжелела: Фульман уже надеялся, что вот он – тот кашалот его мечты! Но вместо огромной рыбы охотник за дарами моря вытянул осьминога, сжимавшего в щупальцах огромную кувалду! Добыча начала колотить своим орудием и чуть было не разбила лодку Фульмана, заодно едва не заехав ему по голове! Хорошо, что он вовремя успел выбросить осьминога за борт.

Видимо в заливе и вправду было все совсем не так просто. Внутренний голос подсказывал Фульману поскорее убираться, но мы же знаем, что он – парень находчивый! И вот человек, в чьем сознании крепко-накрепко подружились смелость и глупость, продолжал ловить, надеясь вытащить какую-нибудь рыбешку легендарных размеров.

Наконец ему повезло! Фульман вытянул розовую рыбку! И хотя размеры ее были относительно небольшими, он все равно очень удивился, когда добыча заговорила... глядя на нее большими глазами, рыбак слушал, открыв рот. Розовая рыбка просила отпустить ее. Взамен она обещала Фульману рассказать, где можно взять жемчужину размером с дом. Они ударили по рукам...

Оказалось, много лет назад Пентагон взорвал здесь подлодку с образцами неудачных экспериментов. К тому же на ней перевозили оборудование, часть техники до сих пор работает, например, генератор рыбы фугу, создаваемой буквально из мусора. А еще там лежит огромная жемчужина, которая постоянно растет. За год ее радиус увеличивается примерно на дюйм. Лежит это сокровище на дне уже лет пятнадцать, поэтому и стоит весьма немалых денег!

Фульман отпустил розовую рыбку, как обещал. Теперь он готовится нырнуть на дно, чтобы найти огромную жемчужину. Помогите находчивому рыбаку, и тогда он обязательно с вами поделится!