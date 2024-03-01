Сюжет Big Max Diamonds and Wilds

Жил-был волшебник Фулиос, который много лет занимался магией, оказывая добрым людям самые разные услуги. В городе его хорошо знали и уважали, как настоящего мастера своего дела. Фулиос брал оплату не столько теплыми словами, сколько золотой монетой или бриллиантами – порой богатые господа проявляли неслыханную щедрость и награждали мага огромным алмазом.

Волшебник лечил людей, предсказывал будущее, делал привороты, наводил порчи и всячески служил на благо людей. Услуги мага пользовались бешенным спросом, поэтому зарабатывал он весьма прилично! Да что там, Фулиос был одним из самых богатых людей в городе!

Когда волшебник только начинал свой путь в мире магии, ему вполне хватало и одного сундука зеленого цвета, в который без проблем помещалось все золото. Шли годы, Фулиос стал известнее и люди приходили к нему все чаще. Постепенно сундук заполнился настолько, что его обладатель едва смог закрыть крышку.

Фулиос заказал у кузнеца новый сундук. Мастер сделал синий, как и просил волшебник – это разнообразия ради и чтобы не путаться, когда выпьешь слишком много вина. А репутация мага росла с каждым днем! Звонкой монеты у него становилось все больше, да и приглашения в замки аристократии поступали все чаще. Благородные лорды по своему обыкновению платили бриллиантами, поэтому со временем у Фулиоса накопился целый сундук драгоценных камней.

Денег у мага становилось все больше, и вот пришло время снова идти к кузнецу. Разумеется, за новым сундуком – на этот раз красным! Собираясь уйти из мастерской, Фулиос развернулся и заказал еще один – золотой, в котором собирался хранить бриллианты, подаренные благородными лордами. И это правильно, а то лежат в старом чулке, словно чеснок у старой перечницы! Как-то даже неудобно перед своей совестью за такое кощунство...

Между тем слава Фулиоса бежала впереди него. Волшебник стал очень известным и сказочно разбогател благодаря своим способностям. Слава о нем дошла до герцога, который исполнял обязанности наместника – тот приказал вызвать Фулиоса, чтобы тот вылечил его дочь. Ее высочество страдала от неизвестной болезни, с которой не могли справиться лекари, и с каждым днем девушке становилось все хуже.

Конечно, Фулиос принял предложение герцога и отправился во дворец вместе с посыльным, прибывшим по его душу. Явившись к наместнику, волшебник представился и попросил рассказать о том, что за беда свалилась на августейшую голову. Герцог проводил мага в покои дочери. Осмотрев юную девушку, Фулиос констатировал неизвестную болезнь, однако все равно взялся вылечить страждущую, обнадежив ее отца, который пообещал подарить волшебнику с десяток огромных бриллиантов, если дело выгорит.

Через пару дней маг принес ее высочеству микстуру от всех болезней собственного изготовления. Девушка выпила содержимое пузырька, надеясь поскорее выздороветь, но, увы, ей стало только хуже. На следующий день у нее началась сильная мигрень, сопровождавшаяся коликами в животе и острая диарея. А еще через сутки дочь герцога скончалась, сидя на санитарном троне. Фулиос явно что-то напутал в рецептуре, а, может быть, болящая страдала аллергией на некоторые компоненты... впрочем, теперь это уже неважно!

Пока герцог рвал и метал, волшебник с помощью магии переместил свои сокровища в пещеру, находящуюся за городом. Прознав о желании герцога расквитаться с ним, Фулиос превратился в лиса и решил покинуть свой дом до поры, до времени. Маг скрылся в той же самой пещере, где хранил свое добро, и лишь иногда высовывал морду узнать, что к чему. Кстати, мы знаем где это место – если вы хотите забрать себе добро криворукого волшебника, то самое время запустить руки в его сундуки!