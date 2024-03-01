Сюжет Big Size Fishin

Фрэнсис частенько собирался с друзьями в баре, чтобы обсудить все на свете, от новых законопроектов, одобренных конгрессом, и вплоть до мелких радостей, случающихся в жизни, например, крупную рыбу, которая попалась на крючок. Трое друзей любили посидеть с удочкой, когда появлялись свободные выходные. И всем, кроме Фрэнсиса, везло: им, порой, попадались такие экземпляры, о которых не стыдно и внукам рассказать! А менее удачливый рыбак вытаскивал самую обычную добычу – по-хорошему, она вообще не заслуживала внимания, поэтому, когда его друзья хвастались уловом, то ему ничего больше не оставалось, кроме как молча пить свое пиво.

Тем не менее, Фрэнсис не мог смириться с таким досадным положением дел. Ему очень хотелось стать самым крутым рыбаком! Ну и, конечно, неплохо бы иметь в своем багаже воспоминаний пару интересных историй о том, как ты поймал карася размером с кашалота.

Фрэнсис и его друзья рыбачили у береговой линии. Никто не отваживался заходить в море слишком далеко – для этого требовалась подходящая «посудина», а не какая-нибудь лодочка, да и та была только у Тима. Майкл же тоже не имел в своем распоряжении ничего, что можно было бы назвать судном хотя бы с большой натяжкой.

Фрэнсис давно откладывал деньги, мечтая сделать себе какой-нибудь крупный подарок. Он «разбил копилку», то есть, опустошил банковский счет, на котором лежала кругленькая сумма. Этих денег как раз хватило на покупку весьма недурственной яхты!

Через несколько дней судно Фрэнсиса стояло в порту. Он не стал ничего говорить друзьям о своем приобретении, тем более, сначала следовало испытать яхту в действии. Рыбак вышел в море в самом прямом смысле этого слова, правда, его снасти оставляли желать лучшего. И все равно он смог наловить рыбы покрупнее! Хотя, конечно, огромного тунца, занимающего всю палубу, ему поймать не удалось. Для подобных трофеев требовалась хорошая подготовка!

Фрэнсис прикупил множество приманок, спининг, удочки и даже сеть – мало ли пригодится! Он еще поглядывал в сторону гарпуна, но потом одумался, вспомнив, что Моби-Диков в местных водах вроде как не водится.

На следующий день Фрэнсис снова вышел в море. Теперь у него клевало как в сказке! Среди добычи попадались весьма крупные трофеи, которые могли приятно удивить даже бывалого рыбака. С парочкой обитателей моря Фрэнсис сфотографировался на память. В ближайшую пятницу он показал свои достижения друзьям. Впрочем, те удивились не столько размерам пойманных рыбин, сколько новой яхте, о которой приятель до сих пор не обмолвился ни словом!

Тим и Майкл предложили другу порыбачить втроем. Разумеется, где-нибудь подальше от берега, там, где плавают огромные рыболовецкие шхуны! Тем более, возможности яхты позволяли провернуть подобный маневр и дрейфовать в море очень долго. Главное взять с собой побольше еды и пива, чтобы не пришлось пить соленую воду и есть пойманную рыбку! А потом Майкл предложил захватить еще и девок втайне от жен, но Фрэнсис любил свою супругу и категорически отказался превращать яхту в корабль любви.

Теперь они втроем ловили огромных рыб. Каждый выход в море стал для друзей настоящим праздником! Вы тоже можете отправиться с ними на рыбалку и, возможно, вам повезет поймать золотого тунца!