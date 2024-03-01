Сюжет Book of Aztec

Тицли был одним из верховных жрецов в Городе солнца! Каждый день он приносил жертву богу Виксли-Куксли, закалывая девственницу на алтаре. Ни дня не было, чтобы очередная дама не отправилась к праотцам во славу великого божества.

Жизнь Тицли была прекрасна до того самого дня, когда его любимая дочь подавилась похлебкой и умерла. Отец, горевал три недели, запрещая хоронить родную кровиночку, пока соседи не начали жаловаться на специфический запах, настойчиво требуя закопать его источник.

Наконец Тицли сдался и приказал похоронить дочь как полагается. Шли дни, недели, месяцы и верный жрец продолжал каждый день приносить жертвы Виксли-Куксли, однако ему никак не удавалось забыть тяжелую утрату. Однажды он воззвал к богу, которому служил, и попросил воскресить любимую дочь.

Увы, сам Виксли-Куксли не обладал такой силой. Впрочем, он пообещал спросить у других богов и ответить завтра. Тицли с нетерпением ждал следующего дня! Более того, жрец даже принес в жертву трех девственниц, чтобы его спаситель не дай бог не передумал!

Виксли-Куксли вернулся, как обещал, и передал жрецу книгу с ритуалами воскрешения, которые тот узнал у богов подземного мира. Разумеется, он скрупулезно записал все детали.

Тицли собрал помощников, провел ритуал, и его дочь воскресла! Правда, от нее к тому времени остался только скелет – отец никак не мог выдать ожившее чадо замуж, и восставшая покойница позже умерла во второй раз, но уже от горя о не сложившейся личной жизни.

Надо сказать, что Тицли, получив интересный опыт, вплотную подсел на некромантию. Естественно, он не забывал о девственницах, которые регулярно отправлялись на корм Виксли-Куксли. Довольное божество, решившее посмотреть, как дела у верного слуги, подсказало ему – почему бы не выдать мертвую дочь за другого покойника? Тицли и сам подумывал о чем-то таком, а раз сам бог велел, то теперь-то уж это определенно нужно сделать!

Жрец отправился на кладбище. Выбрав могилу побогаче, он снова провел ритуал и воскресил погибшего сына знатных людей. Потом Тицли проделал те же манипуляции на захоронении дочери.

Кое-как закутав молодоженов в тряпки, жрец представил родителям жениха и невесту. Тех, мягко говоря, перекосило от внезапно ожившего ребенка, собравшегося жениться на другом наборе костей. Увидев, до чего дошел жрец, они позвали стражу и приказали сжечь проклятого некроманта. Проведение казни доверили девственницам, что, конечно, было очень символично!

Виктория, занимавшаяся археологией лет десять, прекрасно знала легенду о свихнувшемся жреце, который воскрешал мертвых. К тому же, любой уважающий себя ученый знал, что хоть Тицли и сожгли, книга, которую ему подарил Виксли-Куксли, осталась в нашем мире.

Естественно, Виктория тоже была в курсе тех событий. Недавно ей удалось расшифровать наскальную роспись, в которой содержались указания на место, где до сих пор хранится та самая литература, известная в ученом мире как легендарная Книга Ацтеков.

Отважная девушка собрала экспедицию и отправилась на поиски бесценного артефакта, за который самые богатые коллекционеры готовы заплатить миллионы долларов! Конечно, на пути ее ждет множество опасностей, поэтому хороший помощник будет очень полезен. Виктория без сомнения обрадуется вашей компании – помогите ей найти древнюю Книгу Ацтеков и, возможно, вам повезет разбогатеть!