Сюжет Book of Montezuma

Многие археологи и авантюристы слышали о сокровищах Монтесумы. Да что там, они даже пытались их отыскать, перекопав весь юг США и часть Мексики, надеясь разбогатеть. Увы, легендарные сокровища так и не нашли. В какой-то момент искатели легкой наживы и научных открытий сосредоточили поиски в руинах Каса-Гранде. Под ними обнаружили целый лабиринт! Правда, в Каса-Гранде не было никаких намеков на то, что здесь хранятся сокровища Монтесумы. Раскопки потерпели фиаско...

В связи со множеством неудачных попыток найти то самое золото, бриллианты и прочие гарантии счастливой жизни, появились слухи о том, что сокровища Монтесумы – это просто выдумка. Одни поверили в нее, другие смирились, прокляв ацтекского правителя, который спрятал золото так хорошо, а третьим продолжили поиски. К числу последних относилась и Кэтрин Смит – известному археологу удалось обнаружить за свою карьеру десятки артефактов, относящихся к самым разным эпохам существования человеческой цивилизации. Естественно, она не могла просто так взять и бросить поиски золота Монтесумы, на которые к тому же был выделен солидный гранд от Национального университета археологии.

Кэтрин Смит удалось найти кое-какие записи, относящиеся к событиям 1520 года: вождя ацтеков пленили конкистадоры и потребовали выкуп золотом. Монтесума тогда решил всех переиграть, передав сообщение гонцам через случайного человека, проходившего мимо его темницы, и тот донес волю великого правителя до остальных. Жрецы племен, входящих в состав империи Монтесумы, спрятали золото в одной из мексиканских пирамид и защитили ее от посторонних глаз с помощью магии. Увидеть святилище можно только в определенные дни с пяти до семи вечера, когда чары ослабевают. Впрочем, уже через пару часов пирамида опять становится полностью невидимой для человеческих глаз.

Кэтрин Смит собрала экспедицию и отправилась в Мексику. Судя по записям, которые она обнаружила, сбором сокровищ руководил жрец Некликхан, служивший в главном святилище ацтекских богов. Кэтрин знала, где находился этот храм. По-крайней мере, примерно, настолько, насколько позволяли сохранившиеся книги и записи, оставленные ацтеками для потомков.

Экспедиция прибыла в предместья маленького городка Каса-Сьера. Кэтрин нашли проводников среди местных, которые могли провести отряд через джунгли. Конечно, им предстоял всего день пути, но лучше перестраховаться и пройти к святилищу тайными тропами, потому как джунгли – само по себе очень опасное место...

Через день экспедиция прибыла на то самое место, где многие столетия назад Некликхан приносил жертвы богам. В наши дни здесь не было ничего, кроме небольшой кучи камней, лежавшей в зарослях лиан с незапамятных времен.

Вечером пространство в этом месте начало меняться: все вокруг затянуло полупрозрачной дымкой, деревья и растения заблестели, окруженные чарами, а на месте камней внезапно появилась мексиканская пирамида, которая наверняка и была тем самым храмом! Кэтрин Смит и ее спутники поднялись наверх по ступеням. На жертвенниках они увидели горы золота и драгоценных камней, которые много лет ждали новых хозяев. А на центральном алтаре лежала книга Монтесумы – артефакт, имеющий просто невероятную археологическую ценность!