Book of Montezuma
Видеообзор
DEMO

Обзор Book of Montezuma

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 97.13%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Book of Montezuma

Многие археологи и авантюристы слышали о сокровищах Монтесумы. Да что там, они даже пытались их отыскать, перекопав весь юг США и часть Мексики, надеясь разбогатеть. Увы, легендарные сокровища так и не нашли. В какой-то момент искатели легкой наживы и научных открытий сосредоточили поиски в руинах Каса-Гранде. Под ними обнаружили целый лабиринт! Правда, в Каса-Гранде не было никаких намеков на то, что здесь хранятся сокровища Монтесумы. Раскопки потерпели фиаско...

В связи со множеством неудачных попыток найти то самое золото, бриллианты и прочие гарантии счастливой жизни, появились слухи о том, что сокровища Монтесумы – это просто выдумка. Одни поверили в нее, другие смирились, прокляв ацтекского правителя, который спрятал золото так хорошо, а третьим продолжили поиски. К числу последних относилась и Кэтрин Смит – известному археологу удалось обнаружить за свою карьеру десятки артефактов, относящихся к самым разным эпохам существования человеческой цивилизации. Естественно, она не могла просто так взять и бросить поиски золота Монтесумы, на которые к тому же был выделен солидный гранд от Национального университета археологии.

Кэтрин Смит удалось найти кое-какие записи, относящиеся к событиям 1520 года: вождя ацтеков пленили конкистадоры и потребовали выкуп золотом. Монтесума тогда решил всех переиграть, передав сообщение гонцам через случайного человека, проходившего мимо его темницы, и тот донес волю великого правителя до остальных. Жрецы племен, входящих в состав империи Монтесумы, спрятали золото в одной из мексиканских пирамид и защитили ее от посторонних глаз с помощью магии. Увидеть святилище можно только в определенные дни с пяти до семи вечера, когда чары ослабевают. Впрочем, уже через пару часов пирамида опять становится полностью невидимой для человеческих глаз.

Кэтрин Смит собрала экспедицию и отправилась в Мексику. Судя по записям, которые она обнаружила, сбором сокровищ руководил жрец Некликхан, служивший в главном святилище ацтекских богов. Кэтрин знала, где находился этот храм. По-крайней мере, примерно, настолько, насколько позволяли сохранившиеся книги и записи, оставленные ацтеками для потомков.

Экспедиция прибыла в предместья маленького городка Каса-Сьера. Кэтрин нашли проводников среди местных, которые могли провести отряд через джунгли. Конечно, им предстоял всего день пути, но лучше перестраховаться и пройти к святилищу тайными тропами, потому как джунгли – само по себе очень опасное место...

Через день экспедиция прибыла на то самое место, где многие столетия назад Некликхан приносил жертвы богам. В наши дни здесь не было ничего, кроме небольшой кучи камней, лежавшей в зарослях лиан с незапамятных времен.

Вечером пространство в этом месте начало меняться: все вокруг затянуло полупрозрачной дымкой, деревья и растения заблестели, окруженные чарами, а на месте камней внезапно появилась мексиканская пирамида, которая наверняка и была тем самым храмом! Кэтрин Смит и ее спутники поднялись наверх по ступеням. На жертвенниках они увидели горы золота и драгоценных камней, которые много лет ждали новых хозяев. А на центральном алтаре лежала книга Монтесумы – артефакт, имеющий просто невероятную археологическую ценность!

Провайдер
Amatic
Amatic
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Dia De Los Muertos 2
Dia De Los Muertos 2
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Remember Remember
Remember Remember
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures
Ultimate Striker
Ultimate Striker