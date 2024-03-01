Lucky Joker 5 Extra Gifts

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Король Генрих II пользовался уважением среди поданных и соседей. Его любили все, начиная от самого убогого крестьянина и заканчивая первыми советниками. Генрих II определенно заслуживал хорошей семьи, но высшие силы часто отказывают нам в том, что на самом деле следовало бы дать!

Возможно, именно поэтому дворец напоминал змеиное гнездо. У Генриха II была супруга, дочь и двое сыновей. Ну и шута по имени Ирма он тоже считал близким человеком – да король плевал на традиции и назначил на эту должность прекрасную девицу.

Приближался Новый год, и Ирма подкинула его величеству интересную идею – подарить родственникам подарки, соответствующие их заслугам! Генрих II одобрил поучительную затею, улыбаясь до ушей. Может после этого в его родственниках проснется хотя бы капелька совести, и они не будут такими скотами...

Подарками занималась Ирма. Его величество доверил столь ответственную миссию ей и лучшим ювелирам, которые изготавливали разные украшения для королевского двора.

Наступил Новый год. Официальная часть банкета прошла успешно, и королевская семья собралась за столом. Разумеется, Ирма тоже присутствовала на этом вечере – король оказался непреклонен, упрямо игнорируя протесты родственников, которые терпеть не могли придворного шута.

Перед тем как начать праздничный ужин, Генрих II приказал внести подарки. Радостная Ирма хлопнула в ладоши, и в зал вошел слуга, несший на подносе пять ювелирных украшений невиданной красоты!

Королева получила роскошные бусы! Правда, она радовалась своему подарку ровно до тех пор, пока не заметила подвох! На каждой бусинке искусный ювелир выгравировал надпись «Первая сплетница королевства». Генрих II прекрасно знал, кто постоянно распускает всякие сплетни о его здоровье и прочих важных вещах, о которых не следует судачить направо и налево...

Принцу слуга преподнес кольцо с печаткой, на которой была выгравирована надпись «Папин заговорщик». Надо сказать, юноша очень смутился и наверняка расстроился поистине королевской прямоте! Пару лет назад принц и трое министров решили свергнуть с престола законного повелителя, однако заговор провалился – шпионы Генриха II сработали как надо, и зачинщики государственного переворота были благополучно обезврежены. Папаша собственноручно выпорол любимого отпрыска, и лишил множества преференций, пообещав в следующий раз вообще отправить в монастырь.

Принцесса получила золотой медальон, украшенный бриллиантами. На оборотной стороне была выгравирована надпись «Потеряла невинность семнадцать раз». В прошлом году Генрих II хотел устроить выгодный брак, и все почти получилось, но в ту самую ночь жених вдруг выяснил, что его супруга далеко не девица. А потом по дворцу поползли слухи о ее похождениях на амурной ниве... в общем свадьбу отменили! Оскорбленные соседи едва не начали войну, хорошо, что придворным дипломатам чудом удалось все уладить!

Второй сын короля получил браслет, украшенный алмазами, на оборотной стороне которого мастер-ювелир сделал надпись: «На самом деле мой папа конюх, а я – бастрад». Ребенок его величества страдал слабоумием. Нетрудно догадаться, что Генриху II очень понравилась эта надпись...

И только младший сын, который пока еще ни в чем не успел «прославиться», получил маленькую короную с надписью: «Папина надежда и будущий король». Юный принц был единственным, кто поблагодарил отца за подарок.

Тем не менее, Генрих II и Ирма были просто в восторге! Возможно, теперь у члены королевской семьи задумаются о своей жизни и начнут выстраивать ее совершенно по-другому...

А пятый подарок достался Ирме! Это был новый шутовской колпак, в котором вместо железный бубенчиков сверкали алмазы. И да, она тоже была довольна подарком ее величества. Еще бы, нет!