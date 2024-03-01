Сюжет Book of Vampires

Кто же не знает замок Блэмшутц? Было время, когда туда частенько наведывались гости, желающие засвидетельствовать почтение хозяину этого места – волшебнику Виктусу, который много лет занимался магией. Надо сказать, ему удалось достичь немалого успеха в своем деле! Виктус умел призывать самых разных существ: одни помогали ему в лаборатории, другие занимались хозяйством, а третьи – охраняли замок днем и ночью.

Хозяин замка заносил результаты своей работы в специальную книгу. Многие бы дорого дали за возможность взглянуть на эти записи, но Виктус ни в какую не хотел делиться своими знаниями даже с друзьями. Маг отказывал всем подряд самым решительным образом! Единственными людьми, которые могли заглянуть в его знания, были подмастерья – Виктус взял в ученики троих помощников, потому как призванные существа не обладали особо развитым интеллектом и могли выполнять лишь простейшие задачи.

Время шло, волшебник, живущий в замке Блэмшутц, открывал все новые и новые горизонты в мире магии. В какой-то момент он понял, что жизнь человека слишком коротка для изучения хотя бы десятой части тех знаний, до которых он мог бы добраться, прожив хотя бы вдвое дольше обычного.

С западной стороны замка Блэмшутц находилось фамильное кладбище, на котором покоились члены семьи Виктуса. Волшебник знал, что в одном из склепов завелся вампир. Клыкастый кровосос вполне мог решить проблему мага...

Виктус отправился в склеп ближе к полуночи. Проснувшийся вампир очень удивился, увидев человека, который настойчиво просил укусить его. Взамен Виктус обещал оставить ему склеп покойного дядюшки и никогда более его не тревожить. Предложение волшебника вампира вполне устроило, и тот подарил ему бессмертие одним укусом.

С тех пор жизнь в замке Блэмшутц стала совершенно другой. Старые приятели со временем перестали навещать Виктуса из-за его странностей: он принимал гостей только ночью, верещал как безумный при виде чесночного супа, который раньше просто обожал, ничего не ел и не пил. Разговаривал он мало и неохотно. Все свое время Виктус предпочитал проводить в лаборатории. Своих помощников он тоже сделал бессмертными в награду на усердную работу.

Волшебник продолжал записывать все свои знания в специальную книгу. Подмастерья мага тоже иногда писали в нее результаты собственных исследований. С каждым годом страниц становилось все больше... огромный фолиант стал настоящим сокровищем, каких больше не было в целом мире!

Виктус буквально жил в своей лаборатории, в отличие от помощников, которые иногда выходили прогуляться в предместьях замка. Разумеется, они охотились на ни в чем не повинных людей, которых черт угораздил оказаться на улице в поздний час.

В конце концов местные жители пригласили известного охотника на вампиров, надеясь, что тот поможет справиться с проклятыми кровососами. Герой явился и сделал свое дело, оставив Виктуса без помощников. Тем не менее, он не собирался останавливаться: решив покончить и с чудовищем, живущем в замке Блэмшутц, охотник на вампиров хотел добраться и до книги, которая писали вампиры. Это настоящее сокровище, за которое можно выручить не один сундук ограненных алмазов!

Охотник на вампиров не прочь взять с собой напарников. Все-таки замок Блэмшутц – довольно опасное место! Кто знает, какие приспешники Виктуса в нем обитают... лишние руки, способные держать арбалет, стреляющий серебряными болтами, определенно будут полезными!